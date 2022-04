Khloé Kardashian acusada de tener implantes de glúteos en video de Instagram.

Khloé Kardashian ha abordado las acusaciones de que recientemente se puso implantes de glúteos después de publicar un video de entrenamiento que destaca su redondeada silueta.

"Omg se pueden ver sus implantes al estirar. Una 2ª capa de su trasero encima de su trasero", escribió un usuario dentro de la sección de comentarios de una página de fans de Khloé en Instagram. La fundadora de Good American se ve estirándose en un set de entrenamiento fucsia y zapatillas rosas en el clip.

"Sí, yo también lo veo. Algo en su trasero. Como algo extra", coincidió otro seguidor en la sección de comentarios del Instagram de Khloé Kardashian, y otro agregó: "Lo siento, si su trasero es natural, entonces tengo alguna propiedad frente al mar en Arizona que puedo venderle".

"No son implantes. Son inyecciones de grasa", ofreció otro observador, con un crítico más escribiendo: "A menos que esos leggings tengan cojín... idk, algo está mal, pero bueno, ella pagó, así que son suyos".

Khloé Kardashian responde comentarios sobre sus glúteos

La influencer Khloé Kardashian, de 37 años, finalmente respondió al comentarista inicial, respondiendo: "Jajaja ganso tonto. Es el diseño de costura de los leggings. eso es tan divertido ja! Ustedes solo quieren creer cualquier cosa mala".

La Verdad Noticias informa que, si bien algunos fanáticos tomaron la palabra de la estrella de la realidad, muchos ofrecieron rechazo dentro de la sección de comentarios.

"Naaaa deténgalo!!! No es cualquier costura, es claramente otra capa de otra cosa. Es totalmente genial que sea su cuerpo siempre y cuando sea feliz", respondió un seguidor a su explicación, con otro escéptico ofreciendo: "jajajaja ven oooon. Te respetaríamos más si lo tuvieras. Es de conocimiento público, así que detente."

Comparan a Khloé con un alien por su aspecto

Khloé Kardashian acusada de tener implantes de glúteos.

El año pasado, la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" se vio obligada a defenderse cuando alguien la acusó de parecerse a un "alienígena" debido a su aspecto siempre cambiante. Recientemente, Khloe Kardashian lució irreconocible en el nuevo tráiler de ‘The Kardashians’.

"¿Qué tipo de compañía farmacéutica elige a alguien que se ha sometido a tanta cirugía plástica que parece un extraterrestre, como su portavoz?", dijo una usuaria de Twitter sobre su comercial de Nurtec, con Khloé simplemente respondiendo: "Lo siento, te sientes así".

