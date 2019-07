Khloé Kardashian: ¿Quién es la GORDA? Así fue la venganza de Jordyn Woods (FOTOS)

Khloé Kardashian ha sido fuertemente criticada por sus seguidores en Twitter por gritarle, durante una explosiva llamada en el final de la temporada 16 de Keeping Out With The Kardashians (KUWTK) “gorda” a su examiga y ahora “rival de amores”, Jordyn Woods.

Pero estó no fue nada en comparación con a la burla sutil de Woods contra Khloé al publicar una serie de imágenes muy candentes en las que orgullosa presumió sus curvas.

Resulta que ahora la modelo de 21 años ha sorprendido al posar al pie de la cama enfundada en un running top de la marca Nike x Off-White, que acompañó con el mensaje: “Hot girl summer”, para después subir otra imagen en la que posteó: “Sonríe, la vida es muy corta”.

Para bien de la modelo las imágenes fueron bien recibidas, pues aseguran que derrochó confianza con su top de lycra de la firma de la paloma —que combina los colores gris y negro— que marcó su cintura y sus bien torneadas caderas.

Pero eso no es todo, debido a que la joven también mostró sus características trenzas, cargadas hacía el lado derecho y un maquillaje intenso con smokey eyes y labios en cereza.

Hay que recordar que la amistad que Khloé y Woods tenían, terminó cuando se informó que la mejor amiga de Kylie Jenner fue sorprendida besando al ex de Kardashian, Tristan Thompson, en una fiesta.

Pero realmente se dice que la molestia de la empresaria se generó cuando Oguz Savas le contó que el basquetbolista negó que hubiera tenido algo que ver con Jordyn.

Hay que destacar también que la estrella del reality había tomado unas copas con su amiga Malika Hagg antes de la llamada, durante la cual gritó: “¡Mentiroso, mentiroso Tristan! Jódete, si me estás oyendo, Lo dos me lo confesaron. Esa maldita gorda”.

Tras ese comentario se desataron las críticas en Twitter, porque tal parece que Khloé olvidó la lucha que enfrentó con el sobrepeso y del cual tuvo fuertes complicaciones.