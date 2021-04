Khloé Kardashian: Biografía y todo lo que debes saber

¿Quién es Khloé Kardashian? La famosa nació el 27 de junio de 1984 en Los Ángeles, California. Es protagonista del reality show de su familia, Keeping Up with the Kardashians el cual se estrenó en 2007 también de un spin-off, "Kourtney and Khloé Take Miami", el cual emitió en 2009. Ese año, Khloé se casó con la estrella de la NBA Lamar Odom.

La hermana de Kim También se desempeñó como presentadora de The X Factor y luego protagonizó "Kocktails con Khloé", ambos por una temporada. Actualmente es la presentadora de "Revenge Body". Después de un prolongado divorcio de Odom, Khloé comenzó a salir con otro jugador de la NBA, Tristan Thompson, con quien tuvo una hija en abril de 2018.

Biografía de Khloé Kardashian

Los padres de Khloé Alexandra Kardashian son Robert y Kris Kardashian. Robert fue un abogado famoso; defendió a O.J. Simpson durante su juicio por asesinato altamente publicitado. Khloé tiene dos hermanas mayores, Kourtney y Kim, y un hermano menor llamado Rob.

En 1989, los padres de Khloé se divorciaron. Su madre, Kris, se volvió a casar con el medallista de oro olímpico, Bruce Jenner en 1991. El matrimonio le otorgó a Khloé cuatro hermanastros: Burt, Casey, Brandon y Brody Jenner. Kris y Bruce también tuvieron dos hijas, Kendall y Kylie.

Keeping Up with the Kardashians

Keeping Up with the Kardashians

Keeping Up with the Kardashians se estrenó en 2007. El reality show de televisión sigue las hazañas de Khloé y los miembros de su familia, desde sus vidas amorosas y conflictos personales hasta sus actividades profesionales. A través del programa, Khloé se ha ganado una reputación por su ingenio rápido y su honestidad escandalosa y descarada.

En Keeping Up with the Kardashians, se ve a Khloé haciendo malabares con varias empresas comerciales, incluida la administración de una serie de tiendas de ropa llamadas D-A-S-H con las hermanas Kourtney y Kim. El trío también diseña trajes de baño y joyas. Independientemente de sus hermanos, Khloé Kardashian también diseña ropa para QVC y Sears, y tiene su mano en las líneas de productos PerfectSkin y QuickTrim.

¿Quién es tu Kardashian favorita? Kim Kardashian 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Khloe Kardashian 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Kourtney Kardashian 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Kylie Jenner 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Kendall Jenner 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Desde sus inicios, Keeping Up with the Kardashians ha dado lugar a múltiples spin-offs. El primero, Kourtney y Khloé Take Miami, que debutó en 2009, registró a las hermanas separándose mientras vivían en Sunshine State. Quizás en parte como resultado de la exposición, Khloé fue invitada a competir en Celebrity Apprentice ese año.

Khloé Kardashian y Lamar Odom

Khloé Kardashian y Lamar Odom

Khloé Kardashian tuvo un año indudablemente lleno de acontecimientos en 2009. El 27 de septiembre de ese año, se casó con la estrella de la NBA, Lamar Odom, después de que los dos solo llevaran un mes saliendo.

La boda fue capturada en Keeping Up with the Kardashians, pero el matrimonio rápidamente generó un reality show propio, simplemente llamado Khloé y Lamar. Entre otros temas relacionados con la familia y el baloncesto, el programa trató sobre el deseo y las luchas de la pareja de tener hijos.

Khloé Kardashian y Lamar Odom

En 2011, Khloé disipó los rumores de que ella y Lamar planeaban dejar de grabar su programa debido a la desaprobación de la NBA. De hecho, las estadísticas de Odom habían mejorado desde que la pareja se conoció.

El episodio final de la serie se emitió en 2012 dejando un gran vacio entre sus leales fans, quienes amaban estar enterados de todos los acontecimientos de la pareja, sin embargo aún pueden ver un poco sobre la vida de Khloé a través de su cuenta de Instagram oficial.

Problemas maritales con Lamar Odom

Problemas maritales con Lamar Odom

Después de que la prensa informara sobre presunta infidelidad, también comenzaron a surgir otros informes de abuso de drogas. No mucho después, se afirmó a través de varios medios de comunicación que Kardashian informó que Odom había desaparecido.

Aunque la ubicación y el paradero de Odom fueron revelados después de 72 horas por una fuente anónima a través de ESPN, también se confirmó en el anuncio que Odom estaba recibiendo ayuda de amigos para un problema de abuso de drogas en curso.

Odom fue arrestado el 30 de agosto de 2013 por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Después de su arresto, el atleta con problemas ingresó en rehabilitación bajo la persuasión de Kardashian, pero se fue después de poco más de 24 horas en las instalaciones.

Khloé Kardashian y Lamar Odom

Más tarde ese año, Kardashian solicitó el divorcio de Odom. Comenzó a salir con otras personas, incluido el rapero French Montana y el jugador profesional de baloncesto James Harden, aunque seguía preocupada por su marido mientras luchaba contra sus demonios personales.

Kardashian y Odom aún no habían finalizado su divorcio cuando Odom fue encontrado inconsciente en un burdel en Nevada en octubre de 2015. A pesar de su larga separación, Kardashian se apresuró al hospital donde llevaron a Odom y tomó decisiones médicas en su nombre. En enero de 2016, Odom salió del hospital y comenzó a concentrarse en su recuperación. La pareja separada se divorció oficialmente en octubre de 2016 sin embargo Odom la recuerda con mucho amor.

Relación e hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Relación e hija con Thompson

Desde julio de 2016, Kardashian ha estado saliendo con el jugador de la NBA Tristan Thompson. En diciembre de 2017, luego de semanas de especulaciones, la estrella de reality show anunció a través de Instagram que estaba embarazada, y pronto la siguió en Twitter con otro mensaje:

“Estaba tan nerviosa por publicar nuestro anuncio, pero WOW, estoy abrumada con la respuesta de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!" escribió.

En el final de temporada de Keeping Up with the Kardashians en marzo de 2018, se reveló que Khloé tendría una hija. Poco antes de que se esperaba que diera a luz, surgieron imágenes de múltiples incidentes en los que se vio a Thompson poniéndose cómodo con otras mujeres en clubes nocturnos.

A pesar de la aparente evidencia de su infidelidad, el jugador de baloncesto estaba a su lado cuando Khloé Kardashian le dio la bienvenida a su bebé, True Thompson, temprano en la mañana del 12 de abril, en un hospital en las afueras de Cleveland, Ohio.

En febrero siguiente, se informó que Khloé y Thompson se habían separado después de que él admitiera haberla engañado con la mejor amiga de Kylie, Jordyn Woods.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.