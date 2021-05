Khai Malik, conoce todo sobre la misteriosa hija de Zayn y Gigi Hadid

Khai Malik, es la primera hija del famoso cantante y ex integrante de la boy band One Direction y la famosa súper modelo Gigi Hadid, quien nació durante el mes de septiembre del año 2020, teniendo actualmente ocho meses de edad, aunque aún no se revela el día exacto de su nacimiento.

Nacida de un padre con ascendencia británica-paquistaní por parde de su padre Zayn Malik y estadounidense-Israelí por parte de su madre Gigi Hadid, Khai se ha convertido en la sensación de las redes sociales desde que se anunció su nacimiento en las redes sociales de sus padres.

¿Qué significa Khai?

El nombre de Khai tiene un significado muy profundo

El nombre de Khai Malik significa ‘Coronada’, es bastante extravagante, y a diferencia de otros famosos al escoger el nombre de sus hijos, tiene un gran significado, pues está basado en el idioma árabe, y tiene una relevancia muy importante en la familia de Gigi Hadid.

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, la abuela de Gigi Hadid se llamaba Khairia, y de acuerdo al padre de la modelo y abuelo de Khai Hadid, su madre era descendiente de la nobleza, pues el abuelo (de Khairia) fue el príncipe de Nazaret, rey de Galilea en el siglo XVIII.

Aparentemente Zayn Malik no tuvo nada que ver con la elección del nombre, y la súper modelo declaró que escogió el nombre de su bebé como una manera de honrar a su abuela, con quien tenía una gran conexión y aprecio.

¿Cuál es el signo zodiacal de Khai Malik?

El signo zodiacal de Khai puede ser libra o virgo

El signo zodiacal de Khai puede ser Virgo o Libra, pero hasta el momento no se puede saber con certeza cuál de estos dos puede ser, esto debido a que sus padres Zayn Malik y Gigi Hadid no revelaron el día exacto de su nacimiento.

En caso de que Khai Hadid Malik haya nacido entre el 1 y 22 de septiembre, su signo seria Virgo, ya que en el zodiaco los nacidos entre el 24 de agosto al 22 de septiembre pertenecen a este grupo, y podría tratarse del más viable entre las dos opciones.

Por otro lado, si la hija de Zayn Malik y Gigi Hadid nació después del día 22, su signo zodiacal podría ser libra, cuyas fechas comprenden del 23 de septiembre al 22 de octubre, y esto sólo se confirmará cuando su fecha de nacimiento exacta sea revelada al público, pero es muy difícil, ya que sus padres mantienen una privacidad muy fuerte y sólo han revelado el nombre de su hija, el cual Zayn Malik se tatuó en secreto.

Zayn Malik y Gigi Hadid, los padres de Khai Malik

Gigi Hadid y Zayn Malik son los padres de Khai

A pesar de no tener ni un año de edad, Khai Malik ya es muy famosa, y es mayormente gracias a sus padres Zayn Malik y Gigi Hadid, quienes son de las celebridades más populares de los últimos años a nivel mundial debido a sus profesiones.

Zayn Malik, quien actualmente tiene 28 años, saltó a la fama gracias al grupo One Direction, y junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne, llegando a todos los rincones del planeta, a pesar de que la banda se disolvió, el cantante mantuvo su popularidad como solista.

Gigi Hadid por otra parte, ha logrado convertirse en una de las modelos más exitosas de la industria, y con tan sólo 26 años de edad, es una de las figuras más reconocidas y una de las mujeres más bellas del mundo de la moda, razón por la cual su hija ya es toda una celebridad a pesar de que no se sabe literalmente nada sobre ella.

