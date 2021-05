Khai Malik: Bella Hadid publicó tierno video de Zayn y Gigi cantándole a su hija

Khai Malik recibe mucho amor de sus famosos papás, el cantante Zayn Malik y la modelo Gigi Hadid. Y es que recientemente, la tía de la bebé, la modelo Bella Hadid compartió en sus historias de Instagram un tierno video donde la pareja conocida como “ZiGi” le estaba cantando a su primogénita, mientras jugaban con sus pequeños pies.

Incluso a la melodía infantil se sumó la voz de la propia Bella. La familia Malik-Hadid parecía estar muy contenta de pasar un rato agradable con la niña, quien se ha vuelto una celebridad de internet desde su nacimiento a pesar de que muy pocas personas conocen su rostro, ya que los padres desean conservar en privado la identidad de Khai.

Gigi le pidió a sus fans y los medios de comunicación que no compartieran la foto del rostro de su bebé/Foto: Tú en línea

Zayn Malik y Gigi Hadid parecen estar muy felices en su etapa de papás, y ambos hicieron dulces voces para interpretar la canción que entretuvo a su bebé.

En marzo de este año, durante una entrevista con Valentine in the Morning de iHeart Radio, el ex One Direction confesó que sí le canta temas musicales de cuna a Khai, pero que prefiere inventar las canciones, algo que le encanta a su nena porque incluso trata de imitar los sonidos que hace su talentoso papá para seguir la melodía.

¿Cuántos meses tiene Khai Malik?

Khai ha aparecido en la cuenta de Istagram de Gigi, pero sin enseñar su rostro/Foto: Instagram

La bebé Khai Malik hasta ahora ya tiene ocho meses. Como te informamos en La Verdad Noticias, la primogénita de la reconocida pareja llegó a este mundo el pasado mes de septiembre de 2020.

Aunque ZiGi trató de ocultar el mayor tiempo posible la noticia del embarazo, puesto que Jelena Noura Hadid, nombre real de Gigi, quería vivir en paz y tranquilidad el proceso de gestación, ya que no deseaba recibir críticas por los cambios que tendría su cuerpo por su estado.

Sin embargo, decidió confirmar que estaba por convertirse en mamá en julio de 2020, pero hasta después de que nació la bebé, fue cuando comenzó a compartir varias fotos del tiempo en el que tenía su pancita de futura madre.

A pesar de que ahora comparten una hija, la pareja no ha dicho si tiene planes de matrimonio próximamente, pero los fanáticos esperan que Zayn pronto le entregue el anillo de compromiso a Gigi.

La foto filtrada del rostro de la hija de Zayn Malik y Gigi Hadid

Así se veía Gigi Hadid cuando era una pequeña, y los que vieron la foto filtrada de Khai, consideran que está casi idéntica a la modelo en su infancia/Foto: Instagram

En marzo de 2021 Gigi publicó por error en Instagram un video donde se veía el rostro de Khai Malik. El clip sólo estuvo unos pocos minutos en la web, pero fueron suficiente para que cientos de internautas tomaran una captura de pantalla y con ello, se filtrara en internet la foto de la carita de la bebé.

Aunque la hermana de Bella Hadid pidió a sus seguidores que no compartieran la imagen para respetar la privacidad de su pequeña hija, en algunas redes sociales aún se encuentra disponible esta polémica foto.

Quienes tuvieron la oportunidad de ver el rostro de la primogénita de Zayn y Gigi, se pudieron dar cuenta que la niña es casi idéntica a su hermosa madre. Sin embargo, los internautas siguen apoyando a Hadid y Malik, y dejaron de compartir la imagen filtrada de Khai.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.