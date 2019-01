Kevin Spacey será declarado inocente de acusaciones de abuso sexual

Uno de los escándalos más discutidos de los últimos años ha sido el del abuso sexual cometido por el famoso actor estadounidense Kevin Spacey el cual tuvo lugar en el año 2016, cuando el afectado tenía 18 años de edad. A raíz de esto la carrera del actor fue afectada gravemente, incluso fue despedido de la exitosa serie de Netflix: House of cards.

Ahora Kevin Spacey podría dejar atrás esta acusación.

¿Qué pasó con Kevin Spacey?

Kevin Spacey como Frank Underwood

Desde el momento de la denuncia los abogados del actor se han dedicado a hacer todo lo que está a su alcance para probar la inocencia del acusado, y finalmente podría ocurrir, ya que han anunciado que presentarán en la corte documentos en los que se declarará al actor como inocente.

Te puede interesar: Noelia da probadita de su incursión al nopor enseñando sus encantos (FOTO)

Tal parece que Kevin Spacey está seguro de su inocencia, pues incluso hace unos días hizo su regreso a las redes sociales encarnando a Frank Underwood, su personaje en House Of Cards, donde dio una fuerte declaración en contra de algunos individuos en su video titulado “Let me be Frank”, donde dijo qué: “Si no he pagado por las cosas que sabemos que he hecho, desde luego que no voy a hacerlo por las que no”.

Se espera que con la entrega de los documentos y el decreto de inocencia la carrera del actor podría recuperarse, pues desde el escándalo nadie ha querido contratarlo. Mientras las cosas se esclarecen, Kevin Spacey tendrá que esperar hasta el próximo 7 de enero, el cual es el día pactado para el juicio.