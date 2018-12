Kevin Spacey regresa como "Frank Underwood" para defenderse (VIDEO)

Uno de los escándalos más fuertes de este año, fue sin duda la acusación hacia el famoso actor Kevin Spacey por abuso sexual, pues aunque esto sucedió en el año 2017, la polémica lo ha perseguido durante todo el año en curso, tanto que a pesar de recibir una millonaria suma de liquidación por parte de Netflix, el actor podría quedar en la calle, ya que debido a la denuncia, nadie quiere contratarlo.

Ahora después de meses de ausencia, Kevin Spacey regresa a las redes para defenderse.

El famoso actor, dos veces ganador del Oscar hizo su regreso a Twitter, esto con motivo de poner fin a los ataques en su contra tras las constantes acusaciones por abuso sexual.

Su manera de defenderse sorprendió a todos, pues para defenderse asumió la identidad de su último personaje, “Frank Underwood” quien fuera la estrella de la exitosa serie de Netflix “House of cards”

“Let me be Frank”

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz

Con este mensaje el famoso actor compartió el video con sus seguidores, el cual hace alusión a su personaje de la serie, además de tener otro significado, pues se traduce también como “Permíteme ser franco” y este mensaje encaja perfectamente con su declaración, ya que dijo lo siguiente:

En el video da una fuerte respuesta a todos los que lo han acusado de violación, ya que en el video, donde se le puede ver cocinando, lanza crudas declaraciones dirigidas a personas en específico, pues frases como las siguientes pueden verse en el video.

“Confiaste en mí a pesar de que sabías que no deberías. Así que no hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además, sé lo que quieres. Me quieres de vuelta”

“Si no tomé responsabilidad por los crímenes que cometí, no lo haré por aquellos que ni siquiera realicé”

“Por supuesto, algunos lo creen todo y han estado esperando con gran expectativa para escucharme confesarlo todo. Solo se mueren por escucharme decir que todo es verdad y obtuve lo que merecía. ¿No sería eso fácil? “.