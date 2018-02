Kevin Spacey fuera de la nueva temporada de House of cards.

House of cards nueva temporada sin Kevin Spacey

No sé ustedes pero House of Cards jamás será lo mismo sin Frank Underwood, es triste saber el porqué.

Luego de las acusaciones por acoso sexual al actor Kevin Spacey, intérprete de Frank Underwood en Estados Unidos y Londres, Netflix decidió suspender sus grabaciones en octubre de 2017 pidiendo al actor que saliera del programa.

Pero tenemos buenas nuevas, ahora los productores nos comentaron que reanudarán el rodaje a principios de 2018 y que el resto de la serie se enfocará en Claire Underwood.

Bueno dicho todo esto, existen declaraciones de que conoceremos nuevos personajes dentro de la serie de House of Cards en su sexta temporada, hasta el momento no han revelado que papeles tendrán, lo único que sabemos es que serán hermanos, así informó la revista Variety. Estos dos hermanos pues son nada más y nada menos que Diane Lane y Greg Kinnear. Estos actores tienen una larga trayectoria y no dudamos que aportarán bastante a la serie.

Diane Lane tiene 53 años y nació en Nueva York, ha sido nominada al Óscar, Emmy y Globo de Oro. La actuación de Diane Lane en Infidelidad me parece que es de las mejores y por esa película obtuvo varias nominaciones, también actuó en la Tormenta Perfecta en Bajo el Sol de Toscana Diane Lane obtuvo una nominación a mejor actriz en película de Comedia o Musical, entre otras. Por otro lado, está Greg Kinnear actor de 54 años que también ha sido nominado al Óscar, Globo de Oro y ganó un SAG Award en 2006 por Little Miss Sunshine (si no la has visto ¿Qué esperas?), participó en películas como Sabrina, Tienes un Email y una de is favoritas Mejor Imposible, en la que Kinnear interpreta a un homosexual que es atacado en su domicilio. Les deseamos buena suerte y ojalá aporten los suficiente para no extrañar a Frank Underwood. Sí, lo extrañaremos por Frank Underwood, admítelo!

Bueno pues así las cosas, los productores de la serie de House of Cards también anunciaron que la sexta temporada será la última. Era de esperarse, reponerse de un escándalo de ese nivel, es duro. ¡Les deseamos la mejor de las suertes!