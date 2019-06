Kevin Spacey enfrenta delitos de acoso ante tribunales

El famoso actor, Kevin Spacey, ha sido acusado de acosar al hijo de una ex presentadora de televisión. El hecho sucedió en julio del 2016, dentro de las inmediaciones del restaurante 'The Club Car', que se encuentra en la isla de Nantucket.

Ante las acusaciones hechas, el juez Thomas Barrett ordenó al establecimiento que entregara las imágenes de vigilancia que respectan a la tarde y madrugada de las fechas 7 y 8 de julio. Lo anterior con la finalidad de soportar las declaraciones del afectado.

Es por lo anterior que el actor de 59 años, se presentó ante la corte de Masachusetts el lunes por la mañana para presenciar la audiencia previa al juicio. El actor se mantuvo en silencio al ingresar al tribunal. Es importante mencionar que el actor no estaba obligado a asistir a dicha audiencia.

Kevin Spacey podría enfrentar una pena de hasta 5 años

No obstante a que Spacey quedó en libertad bajo fianza, tras declararse inocente de los cargos el pasado enero, hoy enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión por supuestamente meter la mano dentro del pantalón de William Little, que tenía 18 años en el momento de la agresión.

En documentos judiciales presentados el viernes, Alan Jackson, abogado de Spacey, acusó al joven de borrar y falsificar mensajes de texto claves para culpar a su defendido.

“Ha hecho todo lo posible para eliminar los mensajes de texto que cree que no se ajustaban a su narrativa”, señaló el defensor del actor.

Incluso, el equipo legal de Spacey pidió a los fiscales que entregara una copia “completa e inalterada” del teléfono celular del acusador, argumentando que las pruebas presentadas confirman que proporcionó a las autoridades, capturas de pantalla falsificadas de la conversación que mantuvo la noche en cuestión con el actor.

Kevin Spacey fue una de las primeras figuras señaladas por el movimiento #MeToo, movimiento que comenzó con la serie de acusaciones hechas en contra de Harvey Weinstein.

Tras las denuncias, Spacey fue entonces despedido de ‘House of Cards’, el exitoso drama político de Netflix que protagonizó durante cinco temporadas, y su interpretación del magnate petrolero J. Paul Getty fue cortada de la película ‘All the Money in the World.’

Esta situación sin duda ha traído demasiados problemas al actor, por lo que será el juicio próximo el que definirá el futuro de Kevin Spacey.