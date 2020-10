Kevin Feige sería la razón por la que Jamie Foxx volverá a interpretar a Electro

Kevin Feige, presidente y productor de Marvel Studios, una vez elogió a Jamie Foxx por su papel como el supervillano, Electro en The Amazing Spider-Man 2, un personaje que repetirá en Spider-Man 3 de Sony y el mencionado estudio.

Feige, quien fue productor ejecutivo de The Amazing Spider -Man, pero no su secuela de 2014 que enfrenta al Spiderman de Andrew Garfield contra el enemigo eléctrico interpretado por Jamie Foxx, está supervisando la continuación sin título de Far From Home cofinanciada por Sony y Disney en virtud de un nuevo acuerdo alcanzado a fines de 2019.

Tom Holland regresa como Spiderman en tercera y última entrega de la saga

Pero, antes de que Kevin Feige convenciera a Sony para producir un reboot de Spider-Man (Tom Holland) en el Universo Cinematográfico de Marvel con Capitán América: Civil War de 2016, el prolífico productor ofreció su opinión sobre The Amazing Spider-Man 2 de Sony.

Kevin Feige, fan del Electro de Jamie Foxx

En un correo electrónico de noviembre de 2013 enviado a la entonces copresidenta de Sony, Amy Pascal, quien estaba en ese puesto durante el hackeo de Sony Pictures en 2014, Kevin Feige dio una idea de Amazing Spider-Man 2 que incluía elogios y críticas constructivas con respecto a Electro:

"Realmente amo a Electro, se siente como si no necesitaras la escena en su apartamento, lo que hace que parezca completamente loco y difícil de relacionar también", escribió Feige en el correo electrónico filtrado, refiriéndose al alter-ego apacible de Electro, Max Dillon.

Jamie Foxx como Max Dillon / Electro en The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro

En Amazing Spider-Man 2, Dillon es representado como un empleado de Oscorp ignorado y un autoproclamado "nadie". En la escena que tiene lugar en su apartamento solitario, cubierto de pared a pared con parafernalia obsesionada con el superhéroe arácnido, los desvaríos de un Max delirante culminan en una conversación imaginaria con su "mejor amigo".

Kevin Feige también comentó sobre la transformación de Max en Electro, que ocurre cuando el desafortunado ingeniero eléctrico, cae en un tanque de anguilas eléctricas mientras intenta arreglar un cable suelto.

"Como la idea de que la anguila se mete en su boca y en lugar de excavar, la ves brillar dentro de él", escribió Kevin Feige. En la escena en la que Max, electrocutado, se despierta en la morgue, y el productor agregó: "Algo así como la morgue, pero odio al funerario bailarín, cliché".

Además de recomendar la idea de configurar visualmente la planta de energía de la que Electro extrae su poder en el clímax de la película, Kevin Feige también ofreció comentarios sobre el villano secundario de la película: el mafioso ruso Aleksei Sytsevich (Paul Giamatti), también conocido como el furioso Rhino.

"Baje el tono de la actuación de Paul Giamatti, para que parezca un poco más amenazador y menos caricaturesco", sugirió Kevin Feige.

Paul Giamatti dio vida a Rhino en The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro

La interpretación de Jamie Foxx de Electro en Amazing Spider-Man 2 anteriormente provocó comparaciones con Riddler de Jim Carrey en Batman Forever, que representa al personaje como un empleado obsesivo y despreciado convertido en criminal disfrazado.

No está claro si Jamie Foxx interpretará una nueva versión del personaje, que pareció morir al final de Amazing Spider-Man 2, o si su regreso es posible gracias al énfasis de Marvel en el multiverso en la Fase 4 del MCU.

Spider-Man 3 de Sony y Marvel se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2021.

¿Qué te parece el regreso de Jamie Foxx como Electro?, ¿Te gustó su actuación en The Amazing Spiderman 2? Dinos en los comentarios.