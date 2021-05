Kevin Feige revela porque Doctor Strange no apareció en WandaVision

Doctor Strange, famoso personaje del Universo Cinematográfico de Marvel interpretado por el actor Benedict Cumberbatch, sí iba a tener un cameo en ‘WandaVision’, la serie de Marvel Studios para Disney+, pero al final se descartó. Así lo reveló Kevin Feige en una reciente entrevista para la revista Rolling Stone.

Según declaraciones de Kevin Feige, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, el cameo de Benedict Cumberbatch sí fue grabado, pero al final se decidió que no se incluyera en los episodios de la serie debido a que los productores no querían quitarle el protagonismo a Wanda Maximoff.

Marvel Studios no quería que la serie de Wanda y Visión se viera como un promocional de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.

Asimismo,el estudio no quería que la serie de Wanda y Vision diera publicidad a la cinta de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, misma que llegará a los cines el próximo 25 de mayo del 2022 como parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Algunas personas podrían decir ‘Oh, habría sido genial ver a Doctor Strange’, pero eso nos habría alejado de Wanda. No queríamos que el final de la serie se mercantilizara al enlazar con la siguiente película”, declaró Kevin Feige, quien además quería evitar mostrar al popular personaje como el salvador de Wanda Maximoff.

“Aquí llega el hombre blanco y dice: ‘Déjame enseñarte cómo funciona este poder’”, añadió el CEO de Marvel Studios.

¿Qué papel iba a tener Doctor Strange en WandaVision?

De acuerdo a lo declarado por Kevin Feige, los comerciales dentro de de la serie eran en realidad una serie de mensajes ocultos que el Doctor Strange intentaba enviar a Wanda Maximoff y que a través de ellos buscaría enseñarle a usar sus poderes.

Sin embargo, en la escena post-créditos del último episodio de la serie ‘WandaVision’ vemos a la protagonista huir a las montañas luego de haber liberado a los habitantes de WestView de su poder mental, pero el detalle que llamó la atención es que Scarlet Witch aparece estudiando el Darkhold por su propia cuenta sin la ayuda de nadie.

