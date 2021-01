Kevin Feige de Marvel explica porque WandaVision no podía ser película del MCU

Kevin Feige explica por qué WandaVision, la primera serie de Marvel Studios en Disney Plus, "no podía ser solo una película" y por qué "solo se podía hacer para televisión".

Cuando el entonces CEO de Disney, Bob Iger, se acercó a Kevin Feige en 2018 sobre la evolución y expansión del Marvel Cinematic Universe en Disney Plus, al momento la plataforma de streaming era un plan en desarrollo.

Marvel prepara una serie de programas exclusivos para Disney Plus

A raíz de Avengers: Endgame y la conclusión de Infinity Saga que comenzó con Iron Man de 2008, Kevin Feige comenzaría a desarrollar los primeros proyectos de televisión del estudio que se vincularían directamente con las películas del MCU.

El viaje inaugural de Marvel a TV sería WandaVision, combinando décadas de comedias de situación clásicas mientras desentraña un misterio sobre Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y un Visión resucitado de alguna manera (Paul Bettany).

La inspiración para WandaVision de Kevin Feige

"Son grandes personajes de los cómics de los que solo habíamos tocado la superficie en las películas, interpretados por actores que son tan espectaculares [...] Poner el foco en esos actores al interpretar a esos personajes fue la razón principal para querer hacer WandaVision", dijo Feige a Variety.

"Pasé una cantidad excesiva de tiempo cuando era niño mirando televisión y viendo repeticiones sindicadas de muchas comedias de situación. Vi mucho de eso y realmente me apegué psicológicamente a muchos de estos personajes de televisión".

El amor de Feige por las películas inspiraría el MCU, pero el estudio aún tenía que encontrar una manera de integrar su apreciación por las comedias de situación clásicas como The Dick Van Dyke Show y Bewitched. Y luego llegó Disney Plus.

Con el desarrollo de Disney Plus, se consideró adaptar la miniserie de Marvel Comics, The Vision, que presenta al sintezoide titular como el jefe de una familia de androides en los suburbios al estilo Leave It To Beaver, lo que ayudó a dar a luz a WandaVision.

"[La Visión] es lo que me llevó a decir: 'Veamos unir estas dos cosas' y hacer lo que ahora es nuestra primera serie de Disney + de una manera que no podría ser solo una película", dijo Feige.

"No es solo una película larga en Disney Plus. Haremos programas que son así, pero para lo que ahora es el primero, se sintió genial hacer algo que solo se podía hacer para la televisión".

Protagonizada por Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kat Dennings y Randall Park, los nuevos episodios de WandaVision se estrenan los viernes en Disney Plus.

