Kevin Federline dejará que Britney Spears vea a sus hijos

Kevin Federline está feliz por su ex Britney Spears en medio de su reciente victoria en la corte. El abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, le reveló a la revista People que el hecho de que Jamie Spears fuera suspendido de su papel en su tutela la semana pasada debería eliminar el estrés en la vida de la cantante, lo cual beneficiaría a sus hijos, Sean Preston y Jayden James, de 16 y 15 años respectivamente.

Una fuente cercana a Britney dijo que ella "culpa" a su padre de ser la razón por la que no ha visto a sus hijos, quienes viven principalmente con Kevin desde agosto de 2019 cuando Jamie Spears estuvo involucrado en un presunto altercado físico con Sean Preston y fue puesto bajo una orden de restricción que le impedía ver a los dos chicos.

El bailarin y rapero está dispuesto a permitir que sus hijos convivan con Britney Spears.

Si bien el abogado de la ex pareja de la intérprete de ‘Toxic’ se negó a comentar sobre el acuerdo de custodia de su cliente, él aseguró que Federline, de 43 años, está abierto a la idea de dejar que conviva con sus hijos: “Si Britney quiere ver a los niños, puede ver a los niños… Obviamente, no sabemos si la tutela continuará, pero mientras los niños estén debidamente supervisados y seguros, y Britney pueda hacerlo sin la presencia de un curador, él está feliz”.

Britney Spears piensa que su vida mejorará

"La princesa del pop" solo busca recuperar su libertad, misma que perdió desde el 2008.

Mathew Rosengart, abogado de la cantante, dejó en claro después de la destitución de Jamie Spears, él ahora está enfocado en terminar la tutela por completo en la próxima audiencia judicial el 12 de noviembre.

“Ella tiene muchas esperanzas ahora que su papá está fuera…. Britney cree que todo será totalmente diferente con Jamie fuera de su vida”, declaró una fuente cercana a la cantante.

La tortura de una tutela

La cantante quedó bajo la tutela de su padre tras los polémicos escándalos que protagonizó frente a la cámara.

Jamie había estado involucrado en la tutela de Britney desde 2008, cuando fue colocada bajo ella después de que su comportamiento errático culminara en dos detenciones psiquiátricas de 72 horas. Aunque renunció como su tutor personal semanas después de su presunto altercado con Sean Preston, permaneció como tutor de su patrimonio.

En los meses que siguieron, Britney luchó en la corte para que el juez suspenda a Jamie Spears de la tutela. Desde que obtuvo su deseo, ella ya siente que tiene más libertad. Pero a medida que Britney y su abogado presionan para poner fin a la tutela por completo, se enfrentan a un obstáculo importante por delante: una posible evaluación de salud mental.

“Ella siente que, haga lo que haga, encontrarán una razón para fallarle… No tiene ninguna confianza en el proceso”, añadió la fuente. Recordemos que Britney ha hecho referencia a sus sesiones de medicación y terapia en audiencias judiciales anteriores, pero sus registros médicos, incluidos los diagnósticos de salud mental, permanecen privados.

¿Qué sigue ahora?

Britney Spears deberá mostrar al juez que ella puede valerse por si misma.

Según la Dra. Rebecca Crandall, psiquiatra forense que no está involucrada en el caso, la solicitud de Britney Spears de omitir la evaluación no es imposible, pero probablemente ella tendrá que demostrarle al juez que ha estado vistiendo, alimentándose y protegiéndose por un tiempo.

El equipo legal de la cantante y sus curadores también están trabajando en un plan para sus finanzas en caso de que termine la curatela, las cuales probablemente se depositarán en un fideicomiso con gerentes profesionales: “El objetivo es terminar con la tutela pero continuar protegiendo a Britney y sus finanzas”.

Sam Asghari, su aliado más cercano

El modelo nacido en Irán se ha convertido en un gran apoyo para la cantante.

Mientras la cantante navega por nuevos desafíos, la persona más cercana en su vida ahora es su nuevo prometido, el actor y modelo Sam Asghari. La misma fuente aseguró que él “es una gran influencia para Britney. Cuando Sam está cerca, los días de Britney Spears están muy centrados… Cuando está sola, es difícil para ella motivarse. Él la animó a pensar en actuar de nuevo, pero parece que no está lista”.

Ahora de regreso a su casa en Los Ángeles después de unas vacaciones en la Polinesia Francesa, la cantante, quien sorprendió a los fanáticos con atrevidos desnudos en Instagram, parece estar visualizando su nuevo futuro. Se sabe que ella quiere realizar lo antes posible una boda pequeña y tener más hijos, ahora con su prometido.

Britney Spears quiere comenzar de nuevo

La cantante logró su libertad tras varios años de estar bajo la tutela de su padre.

Al final del día, Britney Spears sueña con una vida simple, la cual incluye hacer ejercicio, pasar tiempo con sus hijos, crear arte y jardinería. “Quiere que termine la tutela, pero no parece tener un plan más allá de esto… Ella solo quiere comenzar de nuevo”, declaró la fuente cercana a la intérprete de ‘Baby, One More Time’.

