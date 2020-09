Kevin Dobson, actor de 'Kojak' y 'Knots Landing', muere a los 77 años

Kevin Dobson, quien interpretó al joven y entusiasta socio de Telly Savalas, Bobby Crocker, en "Kojak", y al esposo de Michele Lee, Mack MacKenzie, en "Knots Landing", ha falleció.

El actor de 77 años murió el domingo por la noche en un hospital en Stockton, California, después de luchar contra una deficiencia autoinmune, dijo su representante, Arthur Toretzk, a The Hollywood Reporter. Vivía en la ciudad sede del Consejo de Veteranos Unidos del Condado de San Joaquín, donde se desempeñaba como presidente.

Kevin Dobson perdió la vida a causa de una enfermedad autoinmune

Kevin Dobson interpretó a otros policías en el efímero drama de CBS de 1981-82, Shannon, y en la serie canadiense F / X: The Series en 1996-97, y trabajó en las telenovelas Days of Our Lives, The Bold and the Beautiful y One Life to En Vivo.

En la pantalla grande, Kevin Dobson apareció en la película de guerra Midway de 1976 junto a Henry Fonda e interpretó al marido de Barbra Streisand en All Night Long (1981).

La larga carrera de Kevin Dobson

El actor seguro de sí mismo y de cabello rizado, saltó al estrellato en 1973 con su turno como Det. Crocker junto a Savalas como el teniente Theodopolus "Theo" Kojak en el programa policial de CBS Kojak. Trabajó en la serie ambientada en Nueva York durante cinco temporadas antes de que fuera cancelada, luego regresó para la película para televisión de 1990 Kojak: It's Always Something, su personaje se graduó como asistente del fiscal de distrito.

Kevin Dobson se unió a Knots Landing de CBS al comienzo de su cuarta temporada como fiscal / detective federal MacKenzie, quien finalmente se fuga con Karen Fairgate de Lee después de investigar la muerte de su primer marido. Permaneció con la telenovela en horario estelar hasta su conclusión (y temporada 14) en mayo de 1993.

También fue uno de los tipos más exitosos del mundo del espectáculo para competir en los especiales de Battle of the Network Stars de la década de 1970.

Nacido en Queens el 18 de marzo de 1943 y criado en proyectos de vivienda en Jackson Heights, Kevin Patrick Dobson era hijo de un conserje y un ama de casa. Trabajó como camarero y cantinero y durante siete años como conductor para Long Island Rail Road antes de seguir una carrera como actor.

Después de conseguir un agente, leyó para una obra de teatro de verano protagonizada por Tom Ewell (The Seven-Year Itch) tras lo que tomó inspiración en el actor veterano.

"Ewell estaba dando una charla a algunos estudiantes de teatro de la escuela secundaria y lo escuché. Habló sobre la confianza que [la actuación] toma y fue como si algo dijera, 'Esto es'", recordó Kevin Dobson en una entrevista de 2016.

Estudió con la famosa entrenadora de actuación Sandy Meisner y, en 1971, hizo una breve aparición en Klute de Jane Fonda y se mudó a California. Más tarde, apareció en programas como The Mod Squad, Emergency !, Ironside y Police Story antes de audicionar tres veces para Kojak.

"Yo era policía militar en el Ejército, entonces sabía cómo sostener un arma y arrojar a alguien contra la pared", dijo. "Recibí una llamada [la noche siguiente] preguntando si firmaría un contrato".

Justo antes de su gran oportunidad en Hollywood, estaba haciendo el turno de noche como bombero en el ferrocarril de Santa Fe en California. Kevin Dobson también protagonizó casi tres docenas de películas para televisión durante su carrera; más recientemente, apareció en programas como Cold Case, Anger Management y House of Lies.

Entre sus créditos teatrales, Se encuentra el papel principal en la gira nacional de Twelve Angry Men y una larga carrera en Chicago de la exitosa obra Art. Comenzó su trabajo en el escenario con una gira nacional de The Impossible Years.

Dobson estaba en la junta directiva del Group Repertory Theatre de North Hollywood, donde a menudo dirigía y actuaba. También fue voluntario del Motion Picture Television Fund.

Le sobreviven su esposa, Susan, con quien se casó en 1968; los niños Mariah, Patrick y Sean; nietos Brady, Stella, Marlowe, Tiegan y Rylan; hermanas Jane y Mary; y los hermanos Brian y Dennis.

Conocido en la comunidad militar por sus frecuentes visitas a las instalaciones de VA en los EE. UU. Para ayudar a los veteranos, Dobson se desempeñó dos veces como presidente del National Salute to Hospitalized Veterans de VA y fue reconocido por su trabajo voluntario por el presidente George H.W. Bush en la Oficina Oval. Por su trabajo para promover el voluntariado en las instalaciones médicas de VA, recibió el premio AMVETS Silver Helmet Award for Americanism, el reconocimiento más alto otorgado por una organización veterana.

