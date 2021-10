Kesha explora lo sobrenatural en 'Conjuring Kesha', la nueva serie de Discovery+

Kesha complacerá a sus fans con diversas vivencias paranormales e inexplicables en una próxima serie Discovery+, la cual se titulará ‘Conjuring Kesha’. La cantante nominada al Grammy es la productora ejecutiva de esta serie dividida en seis partes de una hora cada uno y cuyo lanzamiento promete documentar exploraciones de un modo cinematográfico y paranormal.

Programado para debutar en Discovery+ durante algún momento del próximo año, el show seguirá a la cantante mientras tacha cosas de su espeluznante lista de cosas paranormales al profundizar en lo desconocido con invitados famosos y expertos en lo sobrenatural.

“A lo largo de mi vida, siempre me ha atraído el reino sobrenatural y espiritual… Hacer música que sentí fue una conexión cósmica entre mi alma y algo más grande que yo que no pude explicar. En este nuevo programa, llevaré a mis amigos a algunos de los puntos de acceso paranormales más misteriosos para explorar conmigo. Exploraremos los grandes misterios de la vida y buscaremos captar algo nunca antes visto por la cámara. Mi esperanza es mostrar que lo sobrenatural no es solo cosa de mitos y fábulas. Nos embarcamos en una exploración espiritual y cósmica. Ven conmigo a experimentarlo todo”, escribió la intérprete de ‘Die Young’ en un comunicado para el sitio Travel Channel.

Buscarán respuestas a lo incontestable

'Conjuring Kesha' aparecerá en el centro Paranormal & Unexplained del servicio de transmisión.

La cantante, quien hace más de un año perdió una demanda por difamación contra Dr. Luke, y sus amigos viajarán a "lugares alucinantes" en busca de respuestas a lo incontestable, con Matthew Butler, el gerente general de Travel Channel & Paranormal Streaming Content.

“Somos grandes admiradores del podcast sobrenatural de Kesha, y estamos emocionados por asociarnos con ella para convertir su amor por todas las cosas inexplicables en una nueva serie. Sabemos que su naturaleza inquisitiva natural y su sentido de la aventura irradiarán de la pantalla y estamos ansiosos por verla a ella, y a sus famosos amigos, en acción”, dijo Matthew Buttler.

Kesha, emocionada con este nuevo proyecto

La cantante está muy emocionada con la llegada de este proyecto.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram para apoyar este proyecto, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Kesha agregó: “¡Estoy MUY emocionada! Quiero ver cosas que no puedo explicar, te estoy mirando a ti, universo, a expandir mi cerebro y creencias... Me embarcaré en un viaje cósmico y espeluznante”.

