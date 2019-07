Kenia Os se luce “FOGOSA” en Instagram y le llueven halagos ¡Mamacita! (FOTO)

La famosa Kenia Os, quien es una reconocida youtuber no se detiene por las críticas y lo que emerja de su alrededor, pues trata de ser de las chicas más auténticas de la red.

Resulta que recientemente la youtuber Kenia Os está causando revuelo en las redes sociales, luego de que publicó una sexy fotografía en las que luce un diminuto atuendo.

Esta nueva publicación viene a retar el Instagram, después de haber hecho polémica a través de Twitter por la defensa de Niurka Marcos hacia ella.

Ahora Kenia Os vuelve a Instagram un mar de halagos, pues en la imagen que publico se observa a la joven de 20 años lucir una falda y botas con un estampado de serpiente, además de portar una pequeño top plateado.

Con ese fogoso look está cautivando a cientos de internautas, que no dejan de escribirle y dedicarle as mejores frases en donde demuestran su fanatismo por la encantadora chica.

No es raro de que Kenia Os haga este tipo de publicaciones, ya que constantemente difunde imágenes muy provocativas en sus redes sociales, pues hace seis días ‘lanzó’ una imagen de ella en lencería, en compañía de quien podría ser su actual novio.

Y ahora en esta nueva instantánea suma más de 900 mil reacciones; acompañadas además de cientos de comentarios de sus fans en los sobresalen Ryan Hoffman, Mario Aguilar, entre muchos otros.

Cabe destacar que hace unos días, la vedette cubana Niurka Marcos volvió a causar revuelo en las redes sociales y todo se debió a unos comentarios que Katia Vlogs escribió en Twitter en contra de Kenia Os para defender a la youtuber Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja conocido en redes sociales como los Jukilop.

