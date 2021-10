Kenia Os y Leon Leiden estrenan 'Contigo Sí' para Televisa y se hacen tendencia

La Verdad Noticias te dio a conocer con anterioridad que el productor Nacho Sada había elegido a Kenia Os y Leon Leiden para interpretar el tema principal de ‘Contigo Sí’, una nueva telenovela que se estrenó el día de hoy por la señal de El Canal de las Estrellas de Televisa.

Por motivo de la emisión del primer capítulo, los jóvenes cantantes publicaron en YouTube el video lyric de la canción, en la cual hablan al ritmo de la bachata sobre una pareja enamorada que sueña con durar mucho tiempo juntos. Como era de esperarse, el anunció no pasó desapercibido para los fanáticos de ambos artistas.

El clip superó las 232 mil visitas en siete horas, además de posicionarse dentro de las primeras 20 tendencias de la popular plataforma. Cabe destacar que la también youtuber, quien hace un par de meses fue presuntamente acosada por JD Pantoja, mencionó que es muy probable que se grabe un video musical y que el tema llegue a Spotify.

Kenia Os lidera las tendencias en Twitter

Los fans celebraron el lanzamiento de la canción con una tendencia en Twitter.

Tal y como te mencionamos al principio, el estreno de la telenovela y el lanzamiento del video lyric en YouTube provocó que “los keninis”, nombre con el que se le conoce al fandom de Kenia en redes sociales, hicieron que la frase “CONTIGO SÍ KENIA OS X LEON” sea tendencia en Twitter con mas de 10 mil mensajes referentes al tema.

“Sentí la canción y ni enamorado estoy”, “Acabo de escuchar ‘Contigo Sí’ y la neta, esa canción no se le dedica a cualquiera”, “La evolución vocal de kenia es increíble”, “Acabo de escucharla y me encanta, es muy romántica, muy linda” y “La escuche y hasta ganas me dieron de tener pareja” son algunos comentarios que se leen en Twitter.

¿Quién es Leon Leiden?

El joven impulsó su carrera musical gracias a la plataforma de TikTok.

De acuerdo a información que circula en Internet, Leon Leiden es un DJ, productor y cantautor mexicano- alemán que a sus 21 años ha destacado en el mundo de la música por su estilo, el cual fusiona elementos acústicos y electrónicos. En abril de este año lanzó el disco ‘El Morro Que Hace Música’, el primero de su prometedora carrera artística.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales