Kenia Os y Juanpa Zurita se avientan desde el paracaídas

El 2022 es un año de retos para Kenia Os y para prueba de ello tenemos el hecho de que se aventó en un paracaídas desde un avión en movimiento que volaba a 13 mil pies de altura. Dicha hazaña fue documentada por JuanPa Zurita, quien se ha destacado por ser todo un experto en este tipo de deportes extremos y por invitar a diversas celebridades a practicarlos.

A través de su canal de YouTube, el creador de contenidos dio a conocer la manera en cómo se logró concretar esta emocionante aventura, misma que se había convertido en una de las más esperadas por los fanáticos de la ex integrante de JUKILOP. Ya en el lugar, él comenzó a explicarle que es lo que tenía que hacer y las posibilidad de fallar, lo cual la puso nerviosa.

Dejando en claro que su mayor temor es la oscuridad y no las alturas, la intérprete de ‘La Noche’ procedió a ponerse el traje adecuado para luego subirse al avión que la elevaría a 13 mil pies sobre la tierra. A escasos minutos de saltar, ella comenzó a sentirse nerviosa e incluso aseguró que estaba a punto de vomitar, pero agarró valor y terminó saltando.

El salto duraría apenas minuto y medio pero en la grabación es posible ver como Kenia Os vivió un sinfín de emociones al saber que estaba flotando en el aire. Apenas aterrizó, fue felicitada por Juanpa Zurita y ella aseguró que si volvería a intentarlo: “Me encantó la experiencia, muy traumática, difícil y emocional… Sí lo volvería a hacer la verdad”.

Una vez publicado el video en YouTube, el influencer recurrió a su cuenta de Twitter para confesar que se había divertido mucho al lado de “La Kenini”. Mientras tanto, los fans utilizaron la frase JUANPA X KENIA OS para dejar sus opiniones al respecto, además de que la convirtieron en una de las principales tendencias de dicha red social.

“Creo que me atrevería a decir que el episodio de JuanParacaidas con @keniaos es en el que MÁS me he reído de todos. Vaya reverenda joya”, declaró Juanpa Zurita.