Kenia Os triunfa con su primer concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX

La influencer mazatleca presentó sus más grandes éxitos musicales frente a más de tres mil personas.

Kenia Os continúa cosechando éxitos a nivel musical y para prueba de ello tenemos el hecho de que el día de hoy dio inicio a su gira de conciertos por la República Mexicana con una espectacular presentación que se llevó a cabo en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Más de 3 mil personas se dieron cita en el recinto para disfrutar del show, el cual inició en punto de las 8:30pm. La primera canción que interpretó la influencer mazatleca fue ‘Mentiroso’ para luego continuar un repertorio musical que incluye temas pertenecientes a su EP ‘Canciones Pa Mi Ex, Vol. 1’ y su álbum debut titulado ‘Cambios de Luna’.

Más de 3 mil personas estuvieron presentes en el primer show de "La Kenini":

Una de las más grandes sorpresas en el concierto fue la participación de la rapera Snow Tha Product y el grupo Ghetto Kids, con quienes interpretó los temas ‘Joder’ y ‘Toketeo’ respectivamente. Tras casi dos horas de show, ella puso fin a su primera presentación con la canción ‘Bonita’, aquella con la que debutó de manera profesional en el mundo de la música.

Cambios de Luna, disponible en plataformas digitales

Las doce canciones del álbum muestran el crecimiento, la sanación y el amor propio que Kenia Guadalupe Flores Osuna experimentó en un año.

Cabe destacar que el inicio de la gira de conciertos por todo el país llega de la mano con el lanzamiento de ‘Cambios de Luna’, su disco debut. De acuerdo a declaraciones de la cantante, este proyecto es muy personal para ella y sus fans, pues a través de 12 canciones cuenta los procesos de crecimiento, sanación y amor propio que vivió a lo largo de un año.

“El álbum es muy personal, tenía muchas emociones dentro de mí que necesitaba expresar de alguna manera… Hacer este álbum fue una experiencia que me ayudó a sanar y a crecer como artista”, declaró La Kenini en una entrevista exclusiva que dio a For The Records de Spotify.

¿Por qué es famosa Kenia Os?

"La Kenini" dejó atrás su faceta como youtuber para enfocarse de lleno a la música.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Kenia Os debutó como creadora de contenido en YouTube y fue gracias a su carisma que cosechó millones de seguidores. En 2018 toma la decisión de incursionar en el mundo de la música y fue gracias a su talento que pudo firmar contrato con la disquera Sony Music México.

