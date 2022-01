Kenia Os tiene una aventura extrema con Juanpa Zurita

La guapa influencer sinaloense, Kenia Os, se atrevió a saltar del paracaídas con el youtuber Juanpa Zurita, ambos acudieron a un lugar de expertos en esta practica extrema para llevar a cabo un salto que seguramente nunca olvidará.

Caba destacar que hay famosos que no han aceptado la invitación y otros que han ido y no se han querido aventar como el conductor de La Cotorrisa, José Luis Slobotzky, quien a pesar de las suplicas de sus amigos, no quiso aventarse y regresó a tierra en la avioneta.

Esta vez, la famosa interprete de Toketeo, se lanzó muy decidida, y aunque en las tomas se nota que no estaba nada contenta con Juanpa, seguramente será una experiencia inolvidable. En las imágenes previas, la vimos gritando "te odio Juanpa", pero el video completo saldrá en un par de días.

Kenia Os se avienta del paracaídas

El día 13 de enero será cuando por fin podamos ver el episodio completo de Kenia con Juanpa pero si quiere ver el adelanto, dale click aquí.

Hasta el momento no había colaboración entre estos dos famosos, por lo que los fans de Os están muy contentos de que se le haya presentado esta oportunidad a su ídola.

Juanpa ha llevado a varios famosos a esta temática en su canal y para este 2022 prometió que habrían más y más videos puntuales pero eso está por verse ya que en el año 2021 la mayoría de sus videos estuvieron retrasados.

¿Qué contenido tiene Juanpa Zurita?

En los últimos meses, el influencer Juanpa Zurita ha compartido en su canal diferentes contenidos, pero principalmente graba los retos de saltar del paracaídas con algún famoso y los mini documentales, en donde se enfoca en un tema de interes común.

