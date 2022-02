Kenia Os termina en el hospital y sus fans están preocupados

/img/2022/02/05/kenia_os_hospital_crop1644104810804.jpg

El furor que causó estreno de ‘Joder’, la nueva colaboración musical entre Kenia Os y Snow Tha Product, en las plataformas digitales se vio opacado por una fotografía que compartió la influencer mazatleca en su historias de Instagram que la muestra postrada en la cama de un hospital y con un cateter en el brazo, lo cual despertó la preocupación de sus seguidores.

Ante dicha situación, ella explicó que tuvo que ser hospitalizada de emergencia a causa de una fuerte infección estomacal originada de comer pescado en mal estado. Sin embargo, dejó en claro que ya está bien de salud y que está en espera de su completa recuperación.

Kenia Os termina en el hospital por una infección estomacal ����pic.twitter.com/OvDy4iJxtW — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) February 5, 2022

“Holi, oigan solo paso a decirles que estoy bien, que solo me dio una infección en el estomago muy fuerte por un salmoncito que yo sabía que no me tenía que comer pero me lo comí. Nada, estoy bien, no me pueden joder”, mencionó la también youtuber, empresaria y ahora cantante, quien a sus 22 años de edad acaba de arrasar con el estreno del tema ‘Joder’.

Joder, un éxito a nivel mundial

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, este problema de salud llega un día después del lanzamiento de su nueva colaboración con Snow Tha Product. Debes de saber que este tema ha tenido un gran debut en las plataformas digitales gracias a sus fans, quienes se han organizado para llevarlo a la cima del éxito.

‘Joder’ figuró en la primera posición de la lista de iTunes en 20 países, hecho que la ha convertido en la canción mexicana con más #1’s en la historia. Además, el video musical en YouTube obtuvo más de 3.6 millones de vistas, mientras que la canción debutó con más de 767 mil streams en Spotify, ambas cifras en sus primeras 24 horas.

¿Por qué se hizo famosa Kenia Os?

La influencer mazatleca logró cosechar millones de seguidores gracias a su carisma, belleza, talento y personalidad.

Kenia Os inició su carrera como youtuber en 2015 y tres años después decide incursionar en el mundo musical. Gracias a su talento y popularidad, la joven mazatleca logró firmar contrato con Sony Music México y está a punto de lanzar su disco debut pero mientras esto sucede, ella ya ha confirmado su participación en diversos festivales.

