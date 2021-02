¿Kenia Os se retira de YouTube? ¡Entérate!

Kenia Os es una de las YouTubers favoritas en todo Latinoamérica actualmente; su comunidad de Keninis es cada vez más grande, pero últimamente han estado preocupados por lo ausente que ha estado la influencer en su plataforma de videoblogs.

La popularidad de Kenia se ha estado extendiendo de manera internacional durante los últimos días, luego de que formara parte de la #LocoHouse de la cantante brasileña, Anitta.

La YouTuber estuvo conviviendo con grandes celebridades, como Addison Rae, Nikita Dragun y Natalia Barulich en una fantástica casa ubicada en Aspen, y ahora al fin decidió revelar si tiene planes de abandonar YouTube.

¿Kenia se retira de YouTube?

Kenia Os realizó una honesta sesión de pregunta/respuesta a través de sus historias de Instagram y respondió algunas dudas de sus Keninis.

Un usuario de la red social decidió preguntarle si entre sus planes estaba retirarse de YouTube, y esto fue lo que respondió la intérprete de ‘Tu Peor Pesadilla’.

“Me preguntan muchísimo esto, o sea no creo que me vaya a retirar completamente, pero creo que sí voy a estar más inactiva porque se los juro que hay demasiadas cosas, demasiado trabajo por hacer, y a veces no tengo ni tiempo para mí”, reveló Kenia.

Y es que, la carrera musical de Kenia va en constante aumento, por lo que es totalmente entendible que se mantenga un poco más alejada de las redes sociales, ¿no creen?

