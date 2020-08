¡Kenia Os rompe en llanto! por depresión anuncia lamentable noticia

Kenia Os es una de las youtubers e influencers con mayor popularidad actualmente, su talento y carisma, pero también su fogosa belleza, la han llevado a ganarse el cariño del público de todas las edades.

Sin embargo, recientemente esta famosa reveló que no se encuentra bien, por lo que decidió que es momento de darse un respiro en sus redes sociales, pues actualmente pasa por un momento muy delicado, y siente una depresión que necesita tratar.

“Hay algo que me está dañando muchísimo por dentro emocionalmente, y necesito parar un tiempo para recuperarme, no mucho tiempo, ese tiempo hablo de 2 o 3 semanas, saben que no aguanto mucho, amo esto”.