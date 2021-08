La Verdad Noticias te dio a conocer anteriormente que el youtuber Juan de Dios Pantoja causaba polémica en las redes sociales al tachar de malagradecida a Kenia Os y de manipular a Zorrito Youtubero para que éste ataque a su esposa Kimberly Loaiza. Luego de varias semanas, la influencer y cantante habla por primera vez sobre el tema.

En un video titulado ‘¿Polémicas? ¿Novio? Lo tenía que decir #KOsTeCuenta’, mismo que en menos de cinco horas superó las 365 mil visitas en YouTube, la joven de 22 años habló sobre sobre su vida profesional y privada. Justo al final del video, ella aseguró que las polémicas ya son cosa del pasado, por lo que evita mencionarlas.

“Sé que muchas personas estaban esperando este video para que yo respondiera o dijera algo y así… Yo no voy a responder nada porque me parece realmente injusto responder a cosas que ya no tienen coherencia e importancia en mi vida... Uno solo tiene que seguir trabajando y enfocándose en lo suyo”, mencionó Kenia Os.

Sin embargo, varios de sus fanáticos aseguran que le mandó una fuerte indirecta al intérprete de ‘Santa Paloma: “¡Enfócate y trabaja en lo tuyo siempre, y siempre para adelante!”. Escucha las declaraciones de la influencer, cantante y ahora empresaria a partir del minuto 10:25 del video que anteriormente te presentamos.

JD Pantoja hace polémicas acusaciones en YouTube

Según JD Pantoja, Zorrito Youtubero ataca a Kimberly Loaiza por orden de Kenia.

Hace unas semanas, el esposo de “La lindura mayor”, nombre con el que también se le conoce a Kimberly Loaiza en el mundo del Internet, publicó un polémico video en el canal de “El Super Trucha” en YouTube para asegurar con pruebas de TikTok que Kenia es quien está detrás de los ataques de Zorrito YouTubero.

Asimismo, mencionó que ella es una persona malagradecida y que su fama actual se debe a ellos, quienes fueron los que la incluyeron en el Team JukiLop. Ante dicha situación, el youtuber fue duramente criticado por los cibernautas, quienes lo acusaron de ser un acosador y un misógino.

¿Qué paso entre Kenia Os y JukiLop?

La rivalidad entre los youtubers surgió en 2018 y todo parece indicar que nunca llegará a su fin.

Kenia Os inició su carrera en YouTube durante 2015, pero fue hasta el 2017 que comenzó a cobrar popularidad, esto gracias a sus colaboraciones con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Un año después anunció su salida de aquel equipo luego de que no quisiera firmar un contrato, que según ella, no le convenía.

Fotografías: Redes Sociales