Kenia Os revela nuevos detalles de su pleito con Kimberly Loaiza y JD Pantoja

La influencer mazatleca recordó la mala experiencia que vivió al formar parte de JukiLop.

Fue en 2018 cuando inició la rivalidad entre Kenia Os, JD Pantoja y Kimberly Loaiza por una cuestión de redes sociales. Ahora y a más de 3 años de lo ocurrido, la hoy cantante revela nuevos detalles de su experiencia cuando formó parte del Team JukiLop.

En entrevista con el influencer Roberto Martínez para su programa Creativo en YouTube, la originaria de Mazatlán, Sinaloa señaló que se mudó a Tijuana para integrarse en el equipo de “La lindura mayor” con el objetivo de que sus redes sociales crecieran a cambio de un porcentaje económico. Sin embargo, hubo situaciones que no fueron de su agrado.

"La Kenini" considera que la relación con JukiLop terminó por un duelo de ego e intereses de por medio , además de diferencias laborales.

Primero, señaló que no tenía control total sobre el contenido que se compartía en redes sociales ni le gustaba tener que fingir ser alguien que no era, además de que no se sentía a gusto realizando contenido para niños. Asimismo, indica que su carácter influyó mucho en su salida, pues "La Kenini" se considera una persona que no se deja de las injusticias.

“A los 18 años no veía que me estaba yendo a vivir con desconocidos… Hay muchos intereses de por medio y muchos egos de por medio”, declaró Kenia Os.

Fue más lista que Juan de Dios Pantoja

De igual modo, la influencer habló de lo que realmente pasó con JD Pantoja y del contrato que se negó a firmar debido a que no le convenía financieramente. Sin embargo, ella consiguió de manera clandestina una copia del contrato y fue con un abogado, quien le dijo que perder sus redes sociales le ayudó a liberarse de JukiLop.

“Tú ya no tienes esas redes, ve y registra tu nombre a tu nombre, crea unas nuevas redes y este contrato ya no vale”, le aconsejó su abogado. Al día siguiente registró su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y comenzó su carrera artística desde cero.

Escucha las declaraciones de "La Kenini" a partir del minuto 1:17:27.

¿Qué hace Kenia Os?

Ahora, la influencer mazatleca firmó con Sony Music México para conquistar con el mundo de la música.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Kenia Os debutó como creadora de contenido en YouTube y fue gracias a su carisma que cosechó millones de seguidores. En 2018 toma la decisión de incursionar en el mundo de la música y tres años más tarde logra firmar contrato con Sony Music para luego anunciar su gira de conciertos por México.

Fotografías: Redes Sociales