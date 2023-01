Kenia Os pone fin a su enemistad con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

La noticia ha tomado por sorpresa a los fanáticos de la influencer.

Kenia Os inició el 2023 dejando en claro que ha madurado y que dejará la polémica atrás para enfocarse por completo a seguir triunfando en su faceta como cantante. Por tal motivo, ella ha eliminado el video musical del Roast Yourself, lo cual ha tomado por sorpresa a sus fans.

Tal vez no sepas pero la influencer plasmó en el Roast Yourself su desagradable experiencia que tuvo al trabajar junto a JukiLop, con quien protagoniza una fuerte rivalidad que inició en el 2018 y que hasta el día de hoy no da señales claras de que llegue pronto a su fin.

"La Kenini" eliminó el vídeo musical donde arremete contra JukiLop.

Hasta el momento se desconoce la razón por la cual eliminó el vídeo de su canal de YouTube pero algunos fans creen que lo hizo para cerrar este polémico episodio en su vida, lo cual pudo haber sido confirmado por ella misma a través de un mensaje compartido en Twitter que dice: “Adiós popo”.

Letra del Roast Yourself de Kenia Os

El Roast Yourself de Kenia Os fue un rotundo éxito en YouTube y para prueba de ello tenemos el hecho de que obtuvo 165 millones de reproducciones, 3 millones de likes y un millón de comentarios. Para fortuna de sus fans, el tema aún se puede reproducir en la plataforma de Spotify, en donde cuenta con más de 18 millones de streams.

A continuación te presentamos la letra completa para que la cantes a todo pulmón y entiendas porque fue un detonante de la rivalidad con JukiLop.

Quieren que sea una muñeca y no diga nada

Que fingiera todo y que comiera callada

Que por la boca muere el pez, no tengo interés

En ser un títere, ah na na na na na eh (X2)

No tengo interés, en ser de tu escuadrón

Por la boca muere el pez, pero no este tiburón

Lo que hablen mal de mí, me tiene sin cuidado

Que le copio a Kim y me maquillo demasiado

Ya esta muy grandecito, ¿no cree?

Como pa' querer llamar la atención

La lealtad de mis Keninis

Nunca la va a poder comprar tu show

Borran el canal no van a entender

Que yo siempre tuve ese control

Presiono un botón, hago otro

Y otra vez supero el millón

Pronto llamarán y llorarán para volver

El monto ofrecerán, pero no me va a convencer

Algunos de ustedes créeme que van a entender

Que si me cierran la puerta, yo les tumbo la pared

Me acusaron hasta de hahaha-hackear

El teatro que montaron solo me hizo carcajear

Me acusaron hasta de hahaha-hackear

Son millones de Keninis, nadie nos puede parar

Quieren que sea una muñeca y no diga nada

Que fingiera todo y que comiera callada

Que por la boca muere el pez, no tengo interés

En ser un títere, ah na na na na na eh (X2)

Nadie me va a detener de cumplir mi sueño

Llegué hasta donde estoy, a base de empeño

Visualicé el éxito, hoy hago el diseño

Yo no soy de las que aprendo papi, soy de las que enseño

Tienes muchos zombies, ya que parece

Que todos ellos aman lo podrido

Mi fam y yo somos de verdad

Algo que tú y los tuyos no han podido

Tienes los seguidores, claro

Pero nunca has tenido el estilo

La sangre fría siempre de reptil, no

Ni lagrimitas de cocodrilo

Muchos quieren meterse a mi vida privada

Es un teléfono descompuesto, info distorsionada

Hoy lo piensan dos veces pues, ya nadie me para

Parecen monedas, yo ya vi su doble cara

Ah na na eh, ah na na eh

Ah na na eh, ah na na eh

Ah na na eh, ah na na eh

Ah na na eh, ah na na eh

Ayo 6ixxx

D. Krugga baby

Kid Gallo

Only Hits Music

A los que creyeron en mí a pesar de todo mil gracias

Y para los que se han alimentado de mentiras

Desde hace un buen tiempo, mis niños

Es hora de ponerlos a dieta

¿Qué pasó entre Kenia Os y Kimberly Loaiza?

Su rivalidad es una de las más mediáticas en la historia del Internet en México.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kenia Os se unió a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja para crear y compartir videos juntos en YouTube pero tan solo unos meses después dejó el equipo en medio de una fuerte enemistad y la pérdida de todas sus redes sociales, por lo cual estuvo obligada a iniciar desde cero.

