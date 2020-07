Kenia Os, orgullosa de mostrar su PACK, responde a las críticas

/img/2020/07/23/kenia_os_pack_criticas_redes_sociales.jpeg

Kenia Os, youtuber y cantante mexicana, se convirtió en tendencia de las redes sociales luego de que enseñara su pack en unas sensuales fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, misma que provocó que recibiera duras críticas por parte de sus hater, pero ella no se ha quedado callada y le responde con un contundente mensaje.

Ha pasado apenas un día desde que Kenia Os elevó la temperatura de las redes sociales a su máximo nivel y todo gracias a una sensual serie de fotografías, en las cuales deja ver sus exquisitos atributos corporales a través de un diminuto y transparente vestido, esto sin importarle en lo más mínimo que estuviera retando a la estricta censura de Instagram.

El atuendo de esta famosa youtuber sinaloense causó gran furor entre sus fanáticos, quienes en menos de 24 horas lograron hacer que dichas fotografías superen el millón de likes y en la sección de comentarios es posible leer miles de piropos, aunque también se encontraron varios mensajes donde la critican por enseñar de más ante la cámara.

Kenia Os deja callado a los haters

Un usuario de Instagram le reclamó a la intérprete de 'Cocteles' el hecho de que enseña de más en Instagram sin pudor alguno, esto bajo el argumento de que la mayoría de sus seguidores son niños y que el contenido que ella comparte en sus redes sociales no es apto para ellos, crítica que ella respondió con un fuerte mensaje que dejó fascinado a todos sus fanáticos.

Kenia Os enfrenta a las críticas en redes sociales.

“Disculpe, creo que está equivocada de persona, mi contenido no es para niños, si usted tiene hijos supervise el contenido que su hijo ve. Y si no le gusta mi contenido es libre de dejarme de seguir o seguir a personas que no muestren su cuerpo. Gracias”, respondió Kenia Os.

Actualmente Kenia Os se encuentra promocionando su carrera como cantante además de seguir subiendo contenido a su canal de Youtube, su más reciente lanzamiento musical se titula ‘Dinero’ y ha logrado tener un alto impacto en las listas de popularidad en México.

Fotografías: Instagram