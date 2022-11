Kenia Os luce más sexy que nunca en la portada de BadHombre Skin Magazine

Las nuevas fotos de "La Kenini" han causado furor entre sus fieles fanáticos.

Gran furor se vivió en redes sociales luego de que se diera a conocer que Kenia Os fue elegida para protagonizar la nueva portada de la revista BadHombre Skin Magazine. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella decidió apostar una imagen más sexy, lo cual fascinó a más de uno.

Posando ante la cámara de su fotógrafo personal, “La Kenini”, apodo con el que también se le conoce en el mundo digital, derrochó sensualidad y belleza mientras modelaba prendas de marcas de talla internacional como Dolce & Gabbana, Victoria's Secret, MISBHV, Gucci y ERRESIE7E, entre otros.

La influencer y ahora cantante apostó por un atrevido estilo en esta nueva sesión de fotos.

Además de ser la imagen de portada, ella ofreció una entrevista, en la cual menciona lo feliz que está por cumplir su sueño de ser estrella y el buen recibimiento que ha tenido su disco K23, el cual impuso un importante record dentro de la plataforma de Spotify.

Kenia Os, muy agradecida con sus fans

Las fotografías han causado gran furor entre sus seguidores.

Al final de su entrevista, “La Kenini” no dudó en agradecer todo el apoyo que recibe a través de las redes sociales por parte de sus fans, quienes día a día la defienden de haters, promocionan sus proyectos y celebran sus logros dentro de la escena musical.

“Es impresionante ver el amor y el apoyo que ellos me dan y a veces me cuesta creer que tantas personas me quieran y me apoyen de esa manera como lo hacen. Simplemente quisiera decirles a todos ellos gracias, gracias, sé que suena cliché eso pero de verdad siento por ellos tanto agradecimiento porque lo que ellos me han dado”, dijo Kenia Os.

¿Quién es Kenia Os?

Tras un exitoso paso por las redes sociales, la influencer mazatleca busca conquistar el mundo de la música.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kenia Os es una influencer y cantante mexicana que inició su carrera como creadora de contenido para la plataforma de YouTube y que ahora ya puede presumir que goza de gran popularidad a nivel latino.

