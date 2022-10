¿Kenia Os lanzará una canción junto a Christian Nodal? Ella responde

Las declaraciones de "La Kenini" causaron controversia en redes sociales.

A mediados de abril pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Christian Nodal era cuestionado sobre la posibilidad de lanzar una canción junto a Kenia Os, a lo que él dijo que le encantaría. Ahora, es la youtuber, influencer y cantante quien revela los motivos por los cuales esta colaboración musical nunca se llevo a cabo.

En un reciente encuentro con la prensa, “La Kenini” dijo que sí hablaron de lanzar una canción juntos pero que el cantante no le volvió a responder e incluso mencionó que cree que la dejó de seguir en redes sociales y hasta la bloqueó. Lo cierto es que ella asegura que no forzara la colaboración musical y que siente mucha admiración por él.

La colaboración no se llevó a cabo debido a que Nodal le dejó de responder los mensajes.

“Hace mucho tuvimos unos mensajes, pero después ya creo que no me sigue y no sé si me tiene bloqueada, no lo sé la verdad, pero él está en la misma disquera que yo, es una persona que yo admiro muchísimo, me encantaría colaborar con él, no se ha dado, pero nada, va a pasar si tiene que pasar”, dijo ‘La Kenini’, quien acaba de lanzar el disco ‘K23’.

Kenia Os responde a predicciones de Mhoni Vidente

Por otro lado, la influencer fue cuestionada por las declaraciones de Mhoni Vidente, quien predice que tendrá un romance con Christian Nodal en un futuro no muy lejano. Sin embargo, ella dejó en claro que en ese momento solo hablaría de su nuevo disco, algo que tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que estaba en la fiesta de lanzamiento.

“Vengo a hablar de mi álbum no de mis temas personales, si quieren saber más luego les cuento”, finalizó Kenia Os.

¿Cómo ganó fama Kenia Os?

Tras un exitoso paso por las redes sociales, la influencer mazatleca busca conquistar el mundo de la música.

Kenia Os se hizo famosa por crear contenido para la plataforma de YouTube. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la influencer mazatleca firmó un contrato con la disquera Sony Music México tras un exitoso debut en el mundo de la música en 2019.

