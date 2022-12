Kenia Os iba a dejar la música por esta poderosa razón

"La Kenini" se sinceró con sus fanáticos por medio de sus historias de Instagram.

El 2022 está por llegar a su fin y millones de personas en todo el mundo han comenzado a rememorar lo vivido a lo largo de este año. Una de ellas ha sido Kenia Os, quien a través de sus historias de Instagram ha compartido su rewind anual con su fiel séquito de seguidores.

Sin embargo, el detalle que sorprendió a más de uno es que la youtuber e influencer de origen mazatleco reveló que estuvo a punto de dejar el mundo de la música: “Mi primer show, estaba muriendo de nervios, no sabía si me gustaría… Me prometí a mi misma que si no me gustaba y sentía que no era lo mío dejaría la música”.

El primer concierto de "La Kenini" se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan.

Afortunadamente, el primer concierto que ofreció en el Teatro Metropolitan de la CDMX fue un rotundo éxito y ahora ella se encuentra muy feliz en su faceta como cantante. “Encontré mi lugar más feliz en el mundo, gracias”, añadió ‘La Kenini’, quien hoy en día ha logrado posicionarse como una joven promesa musical en México y gran parte de Latinoamérica.

Se da una nueva oportunidad con Gera MX

La influencer reveló nuevos detalles de su romance fallido con Gera MX.

Por otro lado, Kenia Os dio nuevos detalles de su romance con Gera MX. De acuerdo a sus declaraciones, ella y el intérprete de ‘Complicado’ fueron novios durante 10 días y aunque su historia de amor no funcionó, ellos lograron terminar en buenos términos y continuar siendo grandes amigos.

Anteriormente te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la pareja finalizó su relación por cuestiones de agenda. Sin embargo, en los últimos días despertaron rumores de una reconciliación al mostrarse bastante cariñosos en redes sociales. Ellos no se han pronunciado al respecto pero sí se han encargado de alimentarlos.

¿Por qué es famosa Kenia Os?

Tras un exitoso debut como artista independiente, la influencer firma contrató con Sony Music México, quienes impulsan su carrera musical.

Kenia Os es una creadora de contenido para YouTube, influencer y ahora cantante nacida en Mazatlán, Sinaloa que goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales gracias a su carisma. Hoy en día, ella está enfocada en forjar una exitosa carrera musical, la cual es apoyada por su disquera Sony Music México.

Fotografías: Redes Sociales