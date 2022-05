Kenia Os huye de hotel en Torreón por acoso extremo de los fans

La celebridad vivió momentos de terror tras su presentación en Torreón, Coahuila.

Kenia Os se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a que ofreció un concierto la noche de ayer en Torreón, Coahuila. Sin embargo, ella no se esperaba que su visita a dicha ciudad causara gran alboroto entre sus fans, ya que algunos fueron capaces de irrumpir en su hotel durante la madrugada para conocerla y tomarse una foto.

Dicha situación fue dada a conocer por la influencer mazatleca por medio de sus historias de Instagram, en donde reveló que algunos fans buscaban desesperadamente su habitación, lo que la obligó a esconderse dentro de un cuarto para el personal. Finalmente, ella y su equipo de trabajo abandonaron el lugar en búsqueda de un sitio más seguro.

"La Kenini" reveló la lamentable situación que vivió a través de sus historias de Instagram.

“Todos los días recibo mensajes de personas diciéndome que ojalá me muera, que me vaya mal, ¿cómo yo sé que alguna de esas personas que todos los días me escriben está parada afuera del hotel?... Disculpas a todos mis fans que están allá afuera y que querían saludarme y que me querían ver”, declaró después La Kenini en una transmisión de Instagram.

Se enfrenta a haters

Cansada del hate que recibía en esos momentos, la youtuber y cantante aclaró los rumores difundidos por los haters.

Horas más tarde de que se diera a conocer el lamentable percance que vivió la influencer mazatleca, algunos cibernautas que presuntamente estaban en el lugar la desmintieron al asegurar que habían muy pocas personas a las afueras del hotel y que su equipo de trabajo tuvo actitudes muy groseras para con ellos. No obstante, ella desmintió dichas afirmaciones.

“Falso, yo también estaba ahí, no tengo porque mentir. Si su definición de “humilde” es cuidar la seguridad de mi equipo y la mía, entonces si soy súper mamona… Gracias gente de Torreón, los quiero un buen, la energía del show estuvo increíble, gran público”, escribió la intérprete de ‘Toketeo’ desde su cuenta de Twitter.

¿Cómo se hizo famosa Kenia OS?

Tras conquistar el mundo de las redes sociales, la influencer mazatleca incursiona en la música con gran éxito.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kenia Os saltó a la fama en 2018 tras un polémico enfrentamiento con Kimberly Loaiza y JD Pantoja. Tras perder sus redes sociales, la influencer decide incursionar en el mundo de la música y en octubre del 2021 firma con Sony Music México para luego iniciar una gira de conciertos por el país.

Fotografías: Redes Sociales