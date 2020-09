Kenia Os estrenó nueva canción, ideal para llorarle a nuestro ex

Kenia Os no solo es una de las influencers más importante, sino también es cantante, y su reciente sencillo “Tsunami” ha dejado impactados a sus seguidores, pues la canción es perfecta para dedicarle a aquella persona que te rompió el corazón , pero que por alguna razón no puedes olvidar.

La nueva canción de la también Youtuber cuenta ya con más de 76 mil reproducciones en Youtube, y miles más en spotify, pues este single no tiene por ahora no tiene video oficial, pero los fans no pierden la esperanza de que pronto salga un video para ver a la famosa interpretando su canción con todo el sentimiento que la caracteriza.

Tras la publicación de su canción, la youtuber recibió miles de comentarios por parte de sus fans en su cuenta de Instagram, quienes no dejaron de felicitarle por el éxito de este nuevo single, y muchos aseguran no poder esperar a que pase la pandemia para bailarla como se debe.

”Tsunami ya disponible mi nuevo bebe tan pedido por ustedes Pónganla y lloren un ratito conmigo”, publicó en su cuenta de Instagram.

Escucha la nueva canción de Kenia Os

La cantante y Youtuber también recibió felicitaciones por parte de sus amigos en el mundo del espectáculo, apoyando el nuevo éxito de esta famosa.

Por cierto, Kenia Os no había estado pasando por buenos momentos, pues hace unas semanas decidió alejarse de las redes sociales, y aunque no las cerró, sí confesó que quienes publicaban eran los de su equipo, pues ella decidió desinstalar las aplicaciones de su teléfono, ya que estaba pasando por una depresión.

Aunque no platicó más al respecto, no fue necesario para que sus más de 7.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram la apoyaran en su decisión.

La cantante e influencer ha demostrado ser multifacetica, pero sobre todo tener un gran corazón, pues es una de las famosas más queridas entre el público joven. ¿Te gustó la nueva canción de Kenia Os?.