Kenia Os es nominada a los MTV EMAS 2022

Esta es la primera nominación musical importante que recibe la artista mazatleca.

Gran furor se vivió en redes sociales luego de que se diera a conocer que Kenia Os ha sido nominada en la categoría a Mejor Artista Norte de los MTV EMAs 2022. Esta es su primera nominación en esta entrega de premios, considerados como uno de los más importantes de la industria musical a nivel mundial.

"La Kenini", apodo con el que se le conoce a la también youtuber, influencer y empresaria en redes sociales, compite contra Danna Paola, Kevin Kaarl, Natanael Cano y Santa Fe Klan, quienes también han sido condecorados con un nominación en esta importante categoría.

Fans pueden votar de manera ilimitada a través del sitio web.

Cabe destacar que las votaciones ya están abiertas al público en el sitio web de MTV y los resultados se darán a conocer el próximo lunes 14 de noviembre desde el Domo PSD Bank Düsseldorf, Alemania en un evento que contará con grandes actuaciones de artistas musicales.

Lista de Nominados MTV EMAs 2022

El evento se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en Düsseldorf, Alemania.

La cadena MTV reveló el día de ayer la lista de nominados a los MTV EMAs 2022 y una de las grandes sorpresas fue ver a Harry Styles como el artista más nominado del evento con un total de siete nominaciones. Taylor Swift, Nicki Minaj y Rosalía también figuran en varias categorías.

MEJOR CANCIÓN

Bad Bunny, Chencho Corleone - 'Me Porto Bonito'

Harry Styles - 'As It Was'

Jack Harlow - 'First Class'

Lizzo - 'About Damn Time'

Nicki Minaj - 'Super Freaky Girl'

Rosalía - 'DESPECHÁ'

MEJOR VIDEO

BLACKPINK - 'Pink Venom'

Doja Cat - 'Woman'

Harry Styles - 'As It Was'

Kendrick Lamar - 'The Heart Part 5'

Nicki Minaj - 'Super Freaky Girl'

Taylor Swift - 'All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)'

MEJOR ARTISTA

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

Taylor Swift

MEJOR COLABORACIÓN

Bad Bunny, Chencho Corleone - 'Me Porto Bonito'

David Guetta & Bebe Rexha - 'I'm Good (Blue)'

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - 'STAYING ALIVE'

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - 'Sweetest Pie'

Post Malone ft. Doja Cat - 'I Like You (A Happier Song)'

Shakira ft. Rauw Alejandro - 'Te Felicito'

Tiësto & Ava Max - 'The Motto'

MEJOR PRESENTACIÓN EN VIVO

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

MEJOR POP

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA NUEVO

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

MEJOR K-POP

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

MEJOR LATINA

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Rosalía

Shakira

MEJOR ELECTRÓNICA

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

MEJOR HIP HOP

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

MEJOR ROCK

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

MEJOR ALTERNATIVA

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

MEJOR R&B

Chlöe

Giveon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

MEJOR VIDEO LARGO

Foo Fighters - 'Studio 666'

Rosalía - 'MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)'

Stormzy - 'Mel Made Me Do It'

Taylor Hawkins Tribute concert, London's Wembley Stadium

Taylor Swift - 'All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)'

VIDEO POR EL BIEN

Ed Sheeran - '2step (feat. Lil Baby)'

Kendrick Lamar - 'The Heart Part 5'

Latto - 'P*ssy'

Lizzo - 'About Damn Time'

Sam Smith - 'Unholy (feat. Kim Petras)'

Stromae - 'Fils de joie'

FANDOM MÁS GRANDE

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

MEJOR PUSH

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

Gayle

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

MEJOR PRESENTACIÓN DEL METAVERSO

BLACKPINK - 'The Virtual' | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber - 'An Interactive Virtual Experience' | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

MEJOR ARTISTA NORTE

Danna Paola

Kenia OS

Kevin Kaarl

Santa Fe Klan

Natanael Cano

MEJOR ARTISTA CENTRO

Danny Ocean

Karol G

Feid

Manuel Turizo

Camilo

MEJOR ARTISTA SUR

Tini

Bizarrap

Duki

María Becerra

Tiago PZK

MEJOR ARTISTA DEL CARIBE

Bad Bunny

Daddy Yankee

Natti Natasha

Myke Towers

Rauw Alejandro

¿Cómo ganó fama Kenia Os?

La estrella mazatleca busca conquistar el mundo de la música.

Kenia Os ganó fama siendo creadora de contenido para YouTube. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la influencer incursiona en el mundo de la música y en abril del 2022 firma contrato con la disquera Sony Music México para impulsar su carrera como cantante.

Fotografías: Redes Sociales