Kenia Os enseña su diminuta cinturita en diminuto top negro

Kenia Os es una de las youtubers más importantes que hay en el país actualmente, y es que la sexy y atrevida señorita ha sabido ganarse la admiración de los seguidores, no solo por su contenido, sino también por el cuerpazo que tiene, el cual ha conquistado a sus seguidores en las redes sociales.

Es por ello que la cantante de “Tsunami”, tal y como su propia canción lo indica, es una “obra de arte”, y lo demostró con una reciente imagen en la cual aparece con un diminuto top color negro, y un saco, pero dejando ver su abdomen plano, el cual nos mostró también su diminuta cinturita.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante compartió tal publicación, la cual recibió miles de likes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en decirle lo sexy que se ve.

Recientemente le han cuestionado a la famosa si está pensando retirarse de Youtube, pues no ha subido tanto contenido como antes, pero la realidad es que, solo tiene más proyectos en puerta, por lo que le ha sido complicado mantener un ritmo más activo.

“Me preguntan muchísimo esto, o sea no creo que me vaya a retirar completamente, pero creo que sí voy a estar más inactiva porque se los juro que hay demasiadas cosas, demasiado trabajo por hacer, y a veces no tengo ni tiempo para mí”.