Kenia Os enamora con atrevido atuendo en '¿Quién es la Máscara?'

La youtuber, influencer y ahora cantante fue bien recibida por el público televidente.

La cuarta temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’ emitió su quinto episodio el día de ayer y una de las más grandes sorpresas de la noche fue ver a Kenia Os como integrante invitada del panel de investigadores junto a Carlos Rivera, JuanPa Zurita, Galilea Montijo y Yuri.

Pese a que sus predicciones no fueron las más acertadas, ella robó miradas gracias al atrevido look que lució ante las cámaras. “La Kenini”, apodo con el que se le conoce a la youtuber, influencer y ahora cantante, presumió el espectacular cuerpazo que posee a sus 22 años de edad a través de un enterizo estilo cut out en color negro.

Todos los enmascarados y enmascaradas, ¿listos para recibir a Kenia os en #QuiénEsLaMáscara?, nos vemos en unos minutos #ConLasEstrellas

La participación de "La Kenini" fue aclamada por la gran mayoría de los cibernautas.

Como era de esperarse, su participación causó furor en redes sociales y permitió al público televidente conocerla un poco mejor. Incluso, surgieron varios memes, los cuales demuestran que más de uno quedó fascinado con el carisma de la influencer, quien acaba de ganar su primer MTV EMA.

Los eliminados de '¿Quién es la Máscara?'

Fernanda Meade y Pablo Montero fueron las celebridades descubiertas de este quinto episodio.

El quinto episodio de la cuarta temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’ fue muy emocionante y todo gracias a las batallas entre sus personajes. Como cada semana, dos botargas no pudieron convencer al panel de investigadores ni ganarse el voto del público, por lo que se vieron obligados a revelar su identidad ante las cámaras al grito unísono de “¡Fuera Máscara!”.

Desde el Foro 6 de la empresa Televisa, el público presente en las grabaciones decidió que Dálmata y Elvestruz fueran los personajes eliminados. Bajo la botarga de Dálmata se encontraba Fernanda Meade del grupo Pandora y debajo de la botarga de Elvestruz se encontraba Pablo Montero.

¿Quién es Kenia Os?

Tras un exitoso paso en las redes sociales, "La Kenini" busca conquistar el mundo de la música.

Kenia Os es una influencer y cantante mexicana que inició su carrera como creadora de contenido para la plataforma de YouTube. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ella goza de gran popularidad a nivel nacional y poco a poco comienza a destacar dentro de la escena musical.

