Kenia Os en colaboración con Gera Mx estrena su sencillo “Diamantes”

La famosa influencer y cantante Kenia Os logró sorprender a sus seguidores tras el estreno de su nuevo sencillo “Diamantes”, el cual realizó en colaboración con el rapero mexicano Gera Mx. Un dúo que hasta el momento ha conquistado de una manera positiva en YouTube.

Recordemos que Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia Os, logró obtener una gran fama gracias a sus múltiples videos de YouTube que la colocaron primeramente como toda una influencer, alcanzando más de 2 millones de suscriptores en su canal.

Un éxito que también le abrió las puertas a la industria del entretenimiento, en específico al área musical donde ha demostrado tener un gran talento que ha ido mejorando a medida de sus diferentes participaciones.

Kenia Os y Gera Mx estrenan sencillo “Diamantes”

Por otro lado, Gerardo Daniel Torres Montante, conocido como Gera Mx, es un rapero y compositor mexicano que se ha construido un gran camino en el área musical, donde ha realizado diferentes colaboraciones con grandes artistas como Alemán, Charles Ans, Jay Romero, Nanpa Basico, Don Aero, MC Davo y Celso Piña, entre otros.

Considerando la historia de ambos artistas era de esperarse que el estreno de “Diamantes” causaría un gran alboroto en las plataformas digitales y entre los seguidores de Kenia Os y Gera Mx, quienes han calificado este sencillo musical como uno de los mejores.

“Diamantes” conquista Youtube

Incluso a unas horas de haberse publicado, este videoclip ya logró captar más de 1 millón de reproducciones en YouTube y 16,000 comentarios por parte de los usuarios que han respondido positivamente ante este nuevo sencillo musical de Kenia Os y Gera Mx.

Entre los comentarios que más destacan están: “Los 90 regresaron, me encanta como Kenia revive lo bueno de la música latina de esa época, me recordó a JLo” y “Vine por Gera pero me voy con ganas de seguir escuchando a Kenia, con una voz tan relajante y con estilo único”.

