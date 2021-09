Kenia Os desmiente que vaya a formar parte de la nueva temporada de Élite

La Verdad Noticias te dio a conocer hace un par de días sobre un rumor que circulaba en redes sociales, en el cual se aseguraba que Kenia Os había viajado a España para integrarse al elenco de Élite, la exitosa serie de Netflix. Ante la fuerza que cobró dicha suposición, la youtuber salió a decir que nada de esto es cierto.

El rumor comenzó cuando la también cantante le contó a sus seguidores de Instagram que viajaría a España para disfrutar de unas vacaciones luego del éxito que tuvo con ‘MelanKos’, su primer concierto virtual. Sin embargo, algunos fans aseguraron que en realidad estaba haciendo castings en dicho país, además de tomar algunas clases de actuación.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, “La Kenini”, nombre con el que se le conoce en el mundo de las redes sociales, aprovechó la ocasión para negar su participación en la serie de Netflix, cuya temporada 4 fue criticada por el exceso de escenas sexuales en su trama.

“Vi en cientos de noticias y en canales que decían que yo voy a estar en Élite y yo no sé de dónde sacaron eso, pero la verdad me encantaría y ya les he dicho que he estado haciendo castings y así, pero no”, declaró Kenia Os. No cabe duda que su respuesta ha entristecido a sus fanáticos, quienes esperan verla debutar como actriz muy pronto.

Escucha las declaraciones de la youtuber a partir del minuto 1:09 del anterior video.

¿Por qué viajó a España?

La influencer viajó a España para disfrutar del show de Myke Towers.

Una vez confirmado que la youtuber no formará parte de la serie española, algunos fans se han preguntado el motivo de su viaje a España. Uno de los motivos que ella misma reveló en su cuenta de Instagram es que voló a dicho país para disfrutar del concierto de Myke Towers, el cual se celebró el pasado 18 de septiembre en el WiZink Center de Madrid.

Además, la intérprete de ‘Cócteles’ ha tenido la oportunidad de dar un recorrido a solas por las calles de “La Madre Patria” y encontrarse con algunas amistades de dicho lugar, pero sobre todo para descansar luego de meses de trabajó que le dedicó a ‘MelanKos’ y a su línea de labiales ‘K Os Beauty’.

¿Cuál es la canción más escuchada de Kenia Os?

'Bonita' es una de las primeras canciones de su repertorio musical.

La canción más escuchada de Kenia Os se llama ‘Bonita’. De acuerdo a información que circula en Internet, el tema se estrenó el 7 de diciembre del 2018 y es uno de sus primeros sencillos de su carrera como cantante. Cuenta con más de 24.5 millones de streams en Spotify, mientras que el video musical que ya supera las 87 millones de visitas en YouTube.

Fotografías: Redes Sociales