Kenia Os con vestido transparente conquista la alfombra de los KCA México 2022

Kania Os es una famosa que tiene 23 años y un camino ya andado como cantante, empresaria y mujer de redes sociales; que se suma a la lista de influencer mexicanas que suelen emocionar a sus millones de seguidores con sugerentes fotografías.

Hay que destacar que su verdadero nombre es Kenia Guadalupe Flores Osuna y nació el 15 de julio de 1999 en Mazatlán, Sinaloa, uu proyección ha sido ascendente y se ha dedicado a fortalecer su imagen en las diferentes plataformas, siendo Instagram y Youtube sus canales más poderosos.

Tras iniciar su carrera en el mundo del entretenimiento como youtuber, la bella Kenia Os incursionó en 2018 en la música y en agosto de ese año lanzó su primer tema musical “Por siempre”. Poco después fue considerada artista emergente en la plataforma de música Spotify, y desde entonces su carrera no ha dejado de progresar.

Recientemente la famosa cantante e influencer mexicana Kenia Os deslumbró con su presencia en la alfombra naranja de la entrega de premios de los Kids Choice Awards México 2022 luciendo un vestido transparente.

Resulta que la sinaloense apareció luciendo un vestido transparente de hilos con una abertura hasta casi la cintura, mientras que por debajo llevaba un atuendo estilo bikini plateado, acompañado de unas botas blancas de plataforma y exóticos accesorios.

No es para menos que la belleza mexicana ha conquistado durante su trayecto en la pasarela de la alfombra naranja de esta entrega de premios que reúne a un sinfín de celebridades de diversos lugares.

Kenia Os y Ha*Ash

��| Nuevo video de Kenia Os en los KCA Méxicopic.twitter.com/XU4qRUm2yR — Kenia Os Charts (@ChartsKenia) August 27, 2022

No queda duda de que toda premiación organizada por Nickelodeon, marca que pertenece al conglomerado que incluye MTV, pues indica que las sorpresas musicales y los invitados deben sorprender y marcar tendencia.

Por ello, para los Kids' Choice Awards México 2022, Ha*Ash y Kenia Os tienen claro lo que deben demostrar, pues el viernes por la tarde, la dupla de hermanas y la influencer y cantante ensayaron su nuevo sencillo, "Mi Salida Contigo", producto de su primera colaboración y que escribieron entre las tres.

"Como siempre ha sido conmigo, escribo canciones basadas en mis experiencias personales, y en esta ocasión tiene que ver con la peor calidad de mi vida, con el hombre que sí tenía dinero y salió más tacaño que nadie, que hasta no quería pagar en el valet parking y venía en un Ferrari", contó Ashley, en entrevista.

Por ultimo Kenia Os expresó: "Y yo cuando me contó, dije 'no lo puedo creer'. Sí que está horrible que suceda eso, y pues nos desquitamos nosotras haciendo una canción, y nos vamos de fiesta y nos echamos un vino, como el que no quiso pagar, y hasta más caro".

