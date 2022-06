Kenia Os comparte adelanto de 'Todo My Love', su nueva canción

Un primer adelanto de la canción fue liberado en la plataforma de TikTok.

El nombre de Kenia Os se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a 'Todo My Love' nombre que recibe su nueva canción y cuyo primer adelanto fue compartido el día de hoy en exclusiva por la popular plataforma de TikTok.

Tal y como lo prometió su disquera Sony Music México, la youtuber e influencer mazatleca consintió a sus fieles fanáticos, a quienes también se le conoce bajo el nombre de "Keninis", con un pequeño fragmento de apenas 15 segundos de su nueva y ya tan anhelada canción.

.@KeniaOS comparte un adelanto de “Todo My Love”, su próximo single.pic.twitter.com/Js3EyXw4Uf — Kenia Os Tweets (@KeniaOsTweets) June 28, 2022

"Tú y yo, no importa el resto... Me cansé ocultar todo my love, ya no quiero ocultar todo my love", canta La Kenini en su nueva canción, de la cuál aún se desconoce su fecha de lanzamiento en todas las plataformas digitales pero que sin duda ya promete ser un rotundo éxito y figurar entre las principales noticias de la farándula mexicana.

'Todo My Love' es tendencia en Twitter

Los fans convirtieron el nombre de la nueva canción de "La Kenini" en una de las principales tendencias de Twitter.

El adelanto de 'Todo My Love' no pasó desapercibido y en las diferentes redes sociales dieron su opinión ante este nuevo tema. Incluso, hubo quien aseguró que tiene todo el potencial para convertirse en un nuevo himno para la comunidad LGBT+, quienes durante junio realizan diversas actividades para celebrar el Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual.

"La nueva canción de Kenia es mi nuevo himno LGBT", "Desde ya a mostrar mi apoyo, esta canción tiene que romper récords", "Los Keninis LGBT estamos ganando con esta canción" y "Siento que es una buena canción para salir del closet, yo no más digo" son algunos comentarios que se leen en Twitter.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber sobre Kenia Os

¿Quién es Kenia Os?

La influencer mazatleca busca forjar una exitosa carrera dentro del mundo de la música.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kenia Os es una influencer, creadora de contenido para YouTube, empresaria y ahora cantante que ha destacado por tener un gran número de seguidores en las redes sociales, los cuales ha conseguido gracias a su carisma, sencillez y talento.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales