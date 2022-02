Kenia Os celebra el Día de San Valentín presumiendo cuerpazo en Internet

"La Kenini" presumió su cuerpazo en este día tan especial para los enamorados.

Kenia Os decidió celebrar el Día de San Valentín compartiendo sin pena alguna una sexy fotografía en sus redes sociales que la muestra modelando un diminuto y entallado vestido rojo, el cual logra resaltar el espectacular cuerpazo que posee a sus 22 años de edad.

En la imagen podemos ver a la youtuber, influencer, empresaria y ahora cantante modelar dicho atuendo frente al lente de la cámara. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que su vestido tenía un discreto escote que deja muy poco a la imaginación. Asimismo, resalta el hecho de que combinó su outfit con un maquillaje cargado y su larga melena negra.

"La Kenini" robó miles de suspiros al modelar un entallado vestido rojo en redes sociales.

Como era de esperarse, esta sensual fotografía no pasó desapercibida para sus fieles fanáticos, quienes de inmediato le dedicaron cientos de piropos en las redes sociales. Cabe destacar que esta no es la primera vez que “La Kenini” modela looks de impacto, por lo que no sorprende que sus fotografías reciban miles de likes en cuestión de horas.

Acusada de plagio musical

Esta coqueta postal llega un día después de que ella, junto a Ghetto Kids y Malo, fueran acusados de plagio musical. De acuerdo a información que circula en redes sociales, el tema Toketeo tiene un ritmo y una letra muy similar a ‘Quiere Bailoteo’, una canción interpretada por Rhino y Manzana, dos cantantes originarios de San Miguel de Tucumán, Argentina.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha reaccionado al respecto de estas severas acusaciones, mismas que afectan su imagen como cantante y demeritan el éxito que la canción, la cual sirvió para que Kenia incursione en el género urbano, ha obtenido a siete meses de su estreno en todas las plataformas digitales.

¿Cómo se hizo conocida Kenia Os?

La influencer mazatleca participará en varios festivales de música y tendrá presentaciones en solitario desde el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kenia Os debutó como youtuber en 2015 y poco a poco comenzó a ganar millones de seguidores en las redes sociales. Tres años después, ella decide incursionar en el mundo de la música y hoy en día está a punto de lanzar su primer álbum, además de que ha firmado contrato con la disquera Sony Music.

