El encuentro de ambos artistas causó sensación en las redes sociales.

El rapero Ángel Quezada, mejor conocido en el mundo de la música como Santa Fe Klan, ofreció este pasado 18 de diciembre un concierto en el Auditorio del CCU en Puebla. Sin embargo, los asistentes no sabían que la youtuber e influencer Kenia Os era una de las invitadas especiales del show.

Al igual de todos, la también cantante se encontraba presente en el recinto para disfrutar de los más grandes éxitos del rapero guanajuatense, quien la invitó al escenario para interpretar juntos el tema ‘Todo va a estar bien’. Antes de empezar a cantar, ella expresó su respeto y admiración por su colega, a quien felicitó por dar un espectacular show.

Kenia OS junto a Santa Fe Klan en su concierto! ���� pic.twitter.com/A7XNP2YYKI — Keninis (@KeninisMx) December 19, 2021

“Estaba atrás escuchando el show y me acaban de decir que voy a salir, solo quería pasar a saludarlos. Felicidades Ángel, me está encantando tu show, me encanta ¡Puebla, los amo!”, declaró la originaria de Mazatlán, Sinaloa, quien acaba de dará un concierto en el Teatro Metropolitan de la CDMX en 2022.

Kenia Os admira y respeta a Ángel Quezada

La cantante mazatleca expresó su respeto y admiración por Ángel Quezada en redes sociales.

Las fotos y videos no demoraron en viralizarse en todas las redes sociales. Asimismo, el rapero pidió a sus seguidores de Twitter que le compartieran algunos clips de dicha presentación. Fue ahí, donde la intérprete de ‘La Noche’ volvió a agradecerle por la oportunidad además de reiterar el respeto y admiración que siente por él.

“Gracias amigo por la experiencia, toda mi admiración y respeto. A la otra nada más avísame unos 5 minutos antes de salir hahahahahaha”, escribió Kenia Os en Twitter.

¿Cómo surgió Santa Fe Klan?

El rapero originario de Guanajuato ha logrado destacar en el mundo de la música por su peculiar, diferente e inigualable estilo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Santa Fe Klan se ha ganado un lugar en la música gracias a su talento y peculiar estilo al momento de rapear, pues incursiona géneros como cumbia y regional mexicano. Desde los 13 años graba sus propias canciones, pero su debut como solista se llevó a cabo en 2019 con el álbum ‘Bendecido’.

