¿Kenia Os amenaza con despedir a sus empleados? Redes la critican

Este 14 de septiembre en punto de las 8pm (Hora CDMX) está programado que se lleve a cabo el concierto de Kenia Os, sin embargo, en redes sociales se ha desatado un conflicto y rivalidades entre los usuarios, sobre todo en TikTok, esto luego que la influencer amenazó con despedir a sus empleados.

Pero ¿Qué pasó para que amenace con despedir a sus empleados? Resulta que en un Q&A realizado en la red social, la influencer fue cuestionada sobre ¿qué pasa si se cae la página del concierto? ante esto la joven dijo “no me estes hechando aquí la mala suerte, no va pasar eso no tiene que pasar y si pasa lo yo puedo despedir gente”.

Y como era de esperarse no pasó mucho para que las respuestas fueron diversas, algunos criticaron por esa actitud, otros le recordaron que como Juan de Dios Pantoja atacó a Kenia Os desde otra cuenta es probable que ahora esté planeando algo para arruinar el concierto.

Comentarios tras palabras de Kenia Os en TikTok

Previo al concierto la influencer contestó una serie de preguntas de sus seguidores.

El concierto MelanKOS está a horas de dar inicio y las redes se encuentran desatadas con comentarios como: “Gente despedida que le lleva un bocado a su familia y todavía te da risa”, dejando a un lado que la cantante diera un adelanto de su vestuario.

Otros la defendieron, “Obvio que puede despedir gente, o sea está pagando a un profesional que sabe cómo prevenir eso y si falla pues bye”.

Pero como siempre hay quienes quieren avivar el fuego y hacen mención de Pantoja “Ya estuvo que Juan contratará a un montón de hackers”.

Ante las críticas la influencer dijo que a esas personas no les enseñaron en la primaria lo que es el sarcasmo, otros usuarios respondieron con ironía “Bueno igual no entraré a su concierto ‘miiis ahooros’”.

Sobre todo porque se ha criticado el hecho que no será un concierto en vivo, el cual ya ha sido grabado y solo será retransmitido.

Concierto MelanKos

El concierto de la influencer no será en vivo.

Algo que ha enojado a muchos es el hecho que el concierto MelanKos no será en vivo, ya que de acuerdo a la misma Kenia Os este ha sido grabado previamente, lo que le tomó un trabajo de 12 horas para lo cual se tendrá una hora de show.

Es así que muchos aseguran que no pagarían por él dado que es muy poco el tiempo que durará, sin embargo, si eres de los interesados en La Verdad Noticias te dejamos el enlace para que conozcas más sobre el Precio, horario y dónde ver MelanKos, el concierto de la influencer Kenia Os.

