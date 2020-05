Kenia Os: ¿Cuántas cirugías lleva en su lista? ¡Fue expuesta!

Kenia Os es una de las youtubers mexicanas más hermosas, recientemente ha causado bastante polémica una información que se difundió en donde han expuesto los supuestos arreglos estético que se ha realizado.

Hay que destacar que la youtuber y cantante mazatleca Kenia Os es sin duda alguna una de las jóvenes más hermosas dentro de la industria del entretenimiento, sin embargo, recientemente una cuenta de Instagram expuso las supuestas cirugías estéticas que se habría realizado para lograrlo.

Las cirugías de Kenia Os

"Belleza Creada" es una popular cuenta encargada de exponer a los famosos cuando de cirugías estéticas o arreglos en edición se trata y recientemente compartió un antes y después de la estrella de YouTube, dejando al descubierto los arreglos que se hizo para lucir como lo hace ahora.

Fue en esa cuenta en donde se ha expuesto que la bella Kenia Os cuenta con aumento de pechos, lipopapada, una nariz más respingada y un rostro más perfilado, lo cual podría ser a causa de una bichectomia y una rinoplastia, además, destacaron que ha bajado mucho de peso, lo cual podría haberla ayudado aún más, así como su crecimiento, ya que apenas tiene 20 años.

No es para menos que esta publicación desatará una ola de comentarios, algunos de los fanáticos de la influencer quienes expusieron que el crecimiento, el maquillaje y el bajar de peso con ejercicio y dietas le ha ayudado a lucir diferentes, mientras que otros aceptan que algunos arreglos estéticos.

Kenia Os relata y su experiencia con un cirujano plástico

No hace mucho Kenia Os publicó un video en YouTube en donde relata un momento muy difícil por el que pasó gracias a un cirujano plástico, quien pudo haberle arruinado el rostro, pues se lo inyectó y terminó siendo un desastre.

"Cuando me vi estaba reverendamente deforme, parecía calamardo guapo".

Kania Os también declaró que fueron los peores días de su vida y su peor experiencia, por lo que con eso entendió que no debería hacerse nada en el rostro, por lo que decidió ya no hacerlo, admitiendo haber cometido un gran error que no quisiera volver a pasar, ya que ahora luce mucho más hermosa y sin problemas en el rostro.