Kendrick Lamar se enfrenta a demanda de derechos de autor por su canción “LOYALTY”

La demanda en contra del rapero Kendrick Lamar por derechos de autor proviene del productor Terrence Hayes, quien asegura que partes de la producción de "LOYALTY" fueron tomadas de su propia canción de 2011 del mismo nombre (a través de Music Business Worldwide).

También se mencionan en el caso al productor de Lamar Terrace Martin, su sello y administración Top Dawg Entertainment y Josef Leimberg, quien trabajó en el álbum de 2015 del rapero "To Pimp A Butterfly".

Según la demanda, Hayes afirma que Martin y él habían colaborado con Leimberg, lo que le permitió a Martin tener acceso a la versión original de 2011 de "Loyalty" y un remix de 2016. La demanda dice que "LOYALTY" de Kendrick "copió toda la composición, incluidos el título, la melodía, la armonía y el ritmo" de la pista de Hayes.

Agrega que Martin supuestamente tomó la pista de Hayes y "la ralentizó a través de un sintetizador y la combinó con otra muestra para disfrazar la copia"

Esta es la canción por la que Kendrick Lamar se enfrenta a demanda de derechos de autor

"La canción infractora copia porciones sustanciales cualitativas y cuantitativas de la pista en cuestión, incluido el mismo título de la canción, un tema similar, combinaciones de notas y estructuras sustancialmente similares, melodías, temas, ritmo y patrones de bombo y caja”, afirma la demanda.

"Ambas canciones utilizan las mismas progresiones de acordes, melodías y otros aspectos en todo momento, y ninguna de las canciones presenta cambios en los elementos musicales a medida que las grabaciones avanzan hacia sus conclusiones".

Según la demanda, Hayes solicita un juicio con jurado y su objetivo es "que se le otorguen todas las ganancias de los acusados", así como "cualquier otra ventaja monetaria obtenida por los acusados a través de su infracción, la suma exacta que se demostrará en ese momento de juicio ".

“Debido a los actos de infracción de derechos de autor de los Demandados como se alega en este documento, los Demandados, y cada uno de ellos, han obtenido beneficios directos e indirectos que de otro modo no habrían obtenido de no haber sido por la infracción de los derechos del Demandante sobre las grabaciones de sonido con derechos de autor del Demandante.

"Como tal, el Demandante tiene derecho a la devolución de los beneficios de los Demandados atribuibles directa e indirectamente a las infracciones de los Demandados de sus derechos sobre las grabaciones de sonido en una cantidad que se establecerá en el juicio".

En los últimos años, Kendrick Lamar ha estado involucrado en varias demandas de alto perfil. En 2018, él y SZA fueron demandados por su canción de la banda sonora de Black Panther "All The Stars", antes de que Yeasayer también llevara a Kendrick y su colaborador The Weeknd a la corte por "Pray For Me" de la misma banda sonora. Ambas demandas fueron desestimadas más tarde y Yeasayer abandonó el caso el mes pasado.