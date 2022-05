Kendrick Lamar lanza su nuevo álbum "Mr. Morale & The Big Steppers".

Por fin, Kendrick Lamar ha lanzado su nuevo álbum “Mr. Morale & The Big Steppers”, su último álbum para Top Dawg Entertainment. El rapero anunció oficialmente el disco el mes pasado con un enlace a su sitio web de Oklama, que reveló el título del LP y la fecha de lanzamiento.

El álbum se divide en dos volúmenes de nueve pistas; presenta una serie de colaboradores notables, como Beth Gibbons de Portishead, Summer Walker, Ghostface Killah, Thundercat, Baby Keem, Sampha y otros. El álbum presenta repetidamente la voz de Eckhart Tolle; el maestro espiritual y autor narra múltiples canciones.

A la socia del rapero Kendrick Lamar, Whitney Alford, se le acredita como narradora en varias canciones, incluida "We Cry Together", que también presenta una muestra de Florence and the Machine. Los productores del álbum incluyen a Pharrell, Duval Timothy, the Alchemist, Beach Noise, Boi-1da, Sounwave, Dahi, FNZ, J.LBS, Bekon y muchos más.

¿Qué presenta Kendrick Lamar en su nuevo álbum?

Lamar alude a cancelar la cultura a lo largo del álbum, y Kodak Black es una presencia notable en varias pistas. El año pasado, en un caso relacionado con un incidente de 2016, el rapero se declaró culpable de agresión en primer grado y agresión contra una mujer que también lo había acusado de violación. (Él negó el último cargo).

La Verdad Noticias informa que el rapero Kendrick Lamar es un partidario abierto del expresidente Donald J. Trump, quien conmutó su sentencia de cuatro años de prisión por un cargo de armas a principios de 2021.

En “Father Time”, que presenta a Sampha, Lamar alude a la rivalidad y reconciliación entre Kanye West y Drake. “Cuando Kanye volvió con Drake, estaba un poco confundido”, rapea. "Supongo que no soy tan maduro como creo, tengo que curarme".

Kendrick Lamar mostró adelantos de su último disco

Lamar ha estado adelantándose a su “álbum final de TDE” desde agosto del año pasado, cuando lanzó su misterioso sitio web Oklama y lanzó una declaración alusiva sobre su próximo trabajo.

“Siento alegría de haber sido parte de una huella tan cultural después de 17 años”, escribió sobre Top Dawg Entertainment. Mr. Morale & The Big Steppers sigue a su álbum de larga duración Damn, ganador del Premio Pulitzer en 2017.

A principios de este mes, Kendrick Lamar publicó otro enlace a su sitio de Oklama, esta vez con una carpeta negra que contenía una página llamada "maestro".

En esa página había una fotografía de una mano sosteniendo un libro con el nombre de Lamar y “Sr. Morale & The Big Steppers” en la portada. Se colocaron dos CD encima del libro, uno con "Morale" y el otro con "Steppers", cada uno marcado como una copia maestra.

