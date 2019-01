Kendall y Kylie Jenner cautivan a fans con atrevida sesión de fotos

Kendall y Kylie Jenner mostraron su espectacular belleza durante una sesión de fotos, las famosas hermanas de la sensual empresaria Kim Kardashian, una vez más deleitaron la pupila de todos sus seguidores al compartir una serie de imágenes.

Ambas famosas posaron muy sensuales en la sesión de fotos, Kylie Jenner tenía un mini vestido en color blanco, mientras que Kendall lucía un sombrero y vestido negro.

Kendall Jenner se ha convertido en uno de las modelos más reconocidas y su hermana Kylie Jenner ha logrado ser una exitosa empresaria debido al lanzamiento de su línea de cosméticos.

Quizás te pueda interesar: Aracely Arámbula enseña su ‘retaguardia’ con infartante bikini (FOTO)

Kylie Jenner y Kendall han sido una de las famosas que han obtenido millones de seguidores en Instagram, debido a las sensuales imágenes y videos que publican, dejando enloquecidos a todos los internautas. Recordamos que Kendall posó con sensual tanga mientras estaba vacacionando con su hermana kourtney Kardashian en la nieve.

Kendall Jenner en una publicación reciente en Instagram compartió dos videos mostrando como son las sesiones de fotos que realiza.

En sus respectivas cuentas de Instagram, Kylie Jenner compartió algunas instantáneas de la sesión de fotos, pero una reciente publicación cautivó a todos sus seguidores al mostrar el regalo que le hizo Kim Kardashian a su hija Stormi y es que se trataba de una costosa bolsa de la marca Louis Vuitton, la empresaria se lució al obsequiarle a sus hijas y sobrinas el mismo regalo.

La vida de las celebridades ha sido expuesta en un programa de televisión llamado “Keeping Up with the Kardashians”, en cada capítulo siempre logran sorprender a los televidentes al revelar sus secretos.

La relación que tienen ambas famosas a pesar de llevarse 2 años de diferencia, no les ha impedido que compartan momentos juntas y sobre todo en familia como lo fue la espectacular fiesta de que organizó Kim Kardashian en su mansión.