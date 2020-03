Kendall Jenner y su MISTERIOSA respuesta cuando le pidieron matrimonio ¡Escándalo!

La modelo Kendall Jenner es una de las celebridades más famosas pero también más cotizadas y no es sorpresa que para muchos, ella sea uno de sus crush y su máximo para una mujer y al parecer para esas personas, cuando llegan a encontrársela, no hay forma de que no aprovechen el momento para decirle todo lo que sienten.

Es como en esta ocasión en la que uno de sus fans se acercó a proponerlo, pues por supuesto todo fue de sorpresa pues sucedió mientras la modelo se encontraba de compras por las calles de California y cuando iba a subirse a su auto para irse.

En eso un fan se acercó a tomarse una foto con ella pero no desaprovechó para ponerse de rodillas, sacar un anillo y proponerle matrimonio a Kendall, lo cual hizo que se sacara de onda, pues era un total desconocido.

La respuesta de Kendall Jenner

Lo más impactante de todo es que Kendall Jenner no dijo que sí ni tampoco un no, pero lo que sí mencionó fue que no sabía ni siquiera su nombre y que aun así estaba encantada de conocerlo, pues le pareció un hombre muy bueno, lo cual fue un rechazo pero muy amigablemente pues el chico que se atrevió a acercarse a ella y pedírselo sin ningún temor ni pena, también fue respetuoso.

Es por eso que en el video puede verse que existe más interacción entre ellos y no puede escucharse muy bien sin embargo los testigos que estaban ahí, mencionaron a E! lo siguiente sobre el romántico momento: “Él le preguntó si el matrimonio era posible en el futuro, pero ella habló de cómo le gusta alguien con el alma. Se estaba divirtiendo con él y se sintió muy halagada por todo. Ella dijo que era un placer conocerlo y cerró la puerta".

Cabe mencionar que la respuesta de Kendall Jenner fue muy decepcionante para el chico que le pidió matrimonio, pero nada que no pudiera entender, pues efectivamente no lo conoce y no sabe nada de él.