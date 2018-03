Al parecer la decisión de hacerse uno de sus famosas pero extraños tatuajes, la tomó estando bajo los efectos del alcohol.

Los tatuajes en las jóvenes celebridades han sido una tendencia que ha ido creciendo cada vez más, pero lo más importante es que siempre buscan la forma de compartirlos mediante fotos en sus redes sociales, sin embargo Kendall Jenner, no está orgullosa del extraño tatuaje que durante una borrachera decidió hacerse.

Como cualquiera las celebridades, hace unos años, la integrante del clan Kardashian-Jenner, Kendall Jenner, de 22 años, finalmente decidió hacerse un tatuaje, aunque en su caso, su carrera como modelo le impedía hacerse algo muy llamativo que pudiera ser un problema a la hora de desfilar.

Fue en el 2016 cuando la guapa modelo sorprendió a muchos cuando se hizo un extraño tatuaje en una borrachera y lo más curioso en una parte del cuerpo que sin duda jamás pensarías en marcar.

Kendall Jenner y el extraño tatuaje que se hizo en una borrachera

La hermana mayor de Kylie Jenner, decidió tatuarse la palabra "Meow" en la parte interna de su labio inferior y fue este jueves, en The Ellen DeGeneres Show, cuando la estrella de Keeping Up With The Kardashians reveló que se lo hizo mientras estaba en una borrachera.

"¡Estaba borracha! Claramente no estaba pensando", dijo.

Sin lugar a dudas, la conductora Ellen DeGeneres estaba completamente curiosa y motivada a seguir conociendo la particular historia del extraño tatuaje de Kendall Jenner en su labio, pues le preguntó que por qué había elegido ese tatooo.

"La palabra "Meow", agregó, "fue literalmente lo primero que me vino a la mente, no lo sé. Fueron como mis pensamientos ebrios", dijo.

Kendall mostró su extraño tatuaje en el labio

Kendall aseguró que haberse tatuado el labio no dolió.

"Es como, gordura", dijo. "Ni siquiera sé qué es. ¿Es músculo? ¿Grasa? Por ejemplo, en los huesos duele demasiado".

Pero las confesiones ahí no pararon ya que poco después mostró que tiene otrs tatuajes de color blanco en sus dedos.

"Tengo un tatuaje en tinta blanca de un corazón en el dedo índice, y el primero que me hice fue un punto blanco porque quería saber qué se sentía. Todos mis amigos tenían alguno, y yo quería ver cómo era. No puedes verlo, pero ese es más o menos el objetivo", explicó la modelo a su paso por el programa de Ellen DeGeneres

En 2016, Kendall dijo en su App que inicialmente le contó a sus hermanas sobre su tatuaje en el labio y que su mamá Kris Jenner "se enteró después y enloqueció".

Ella también agregó que "realmente no hay un significado real detrás" del tatuaje.

"Solo quería poder decir que tengo un tatuaje ‘en mi cara'", escribió.

Aunque es una parte del cuerpo bastante extraña para hacerse un tatuaje, es cierto que otras celebridades como Miley Cyrus también lucen marcas en labio y, en el caso de Kendall, resulta también una elección muy práctica al no poder apreciarse a simple vista.