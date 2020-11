Kendall Jenner y Kylie Jenner no se hablaron por UN MES por está razón

Kendall Jenner y Kylie Jenner no se hablaron durante un mes después de su explosiva pelea durante el viaje familiar del clan Kardashian a Palm Springs.

Los fanáticos vieron las consecuencias en la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians, y un adelanto del nuevo episodio confirmó que las cosas no se arreglaron rápidamente.

En el clip, que fue filmado durante el apogeo de la pandemia de, Kendall Jenner conversó por video con las hermanas Kim Kardashian -West y Khloe Kardashian, así como con su madre Kris Jenner, cuando reveló que no había tenido noticias de Kylie Jenner.

Kylie y Kendall Jenner tienen una de las relaciones más sólidas en el clan Kardashian

La modelo de la familia Kardashian dijo: "Nunca supe de ella, ni siquiera un poquito, lo cual es raro". "Ha pasado aproximadamente un mes", señaló su hermana Khloe Kardashian.

Pelea en Palm Springs distanció a hermanas Jenner

En un confesionario, Kendall Jenner de 25 años, explicó: “Kylie y yo nos peleamos bastante cuando volvíamos a casa desde Palm Springs", suceso del que te compartimos todos los detalles en La Verdad Noticias.

"Ha pasado mucho tiempo y no he sabido nada de ella. Es realmente extraño, nunca hemos pasado tanto tiempo sin hablar''.

Para recapitular, las dos hermanas Jenner regresaban de una noche de fiesta durante su viaje a Palm Springs, California, y terminaron peleándose mientras compartían un auto con Corey Gamble, el novio de su madre Kris Jenner.

Aunque la pelea real no fue documentada en cámara, pudimos escuchar una grabación de audio que había sido compartida por FaceTime a Kourtney Kardashian. El clip continuó cuando Khloe agregó: "Ella dijo que la abofeteaste primero y que deberías disculparte con ella".

Kendall Jenner respondió: 'Dios mío. Tiene algunos problemas graves. ... En primer lugar, no la golpeé primero, pero también, no importaría porque ese no es el punto”.

Tanto Kim como Khloé admitieron que habían hablado con Kylie desde la pelea y le preguntaron si ella se comunicaría con ella. a Kendall. Khloe Kardashian reveló: "Le envié un mensaje de texto y le dije:" ¿Por cuánto tiempo no vas a hablar con Kendall? y ella se enojo conmigo".

Kim Kardashian agregó: 'Dios mío, yo también. Se lo dije por teléfono y ella simplemente me gritó". "Definitivamente se siente atacada en este momento, estoy segura'', respondió Kendall Jenner.

Khloe Kardashian luego le dijo a Kendall Jenner: 'Ustedes dos necesitan saber que la vida es corta. Necesitamos sacar nuestro ego y orgullo de esto y simplemente decir, "Kylie, lamento mi parte en el desacuerdo", y luego ella debería decir: "Lamento mi parte". ¿Y luego adivinen qué? Podemos seguir adelante".

¿Qué te parece la inesperada pelea entre Kendall Jenner y Kylie Jenner?, ¿Alguna vez pensaste ver a las hermanas Jenner distanciadas?