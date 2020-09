Kendall Jenner y Kourtney Kardashian revelan si hay o no CELOS entre ellas/Foto: Elle y Refinery29

¿Todo es amor entre Kourtney Kardashian y Kendall Jenner? Las hermanas hablaron con otros dos hermanos famosos, Kate Hudson y Oliver Hudson, en su podcast y hablaron con franqueza sobre su supuesta rivalidad.

Existe una suposición de larga data de que Kourtney, de 41 años, y Kendall, de 24, no tienen la relación cálida y difusa que comparten sus hermanos y hermanas. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad, confirmaron.

"Literalmente no hay ninguno", dijo Kendall en el episodio del 10 de septiembre de Sibling Revelry con Kate Hudson y Oliver Hudson, refiriéndose a la competencia con Kourtney. "No siento ninguno". Kourtney estuvo de acuerdo con Kendall.

Kendall y Kourtney han desarrollado carreras distintas a lo largo de los años. Jenner se ha convertido en una modelo reconocida, mientras que Kardashian es una empresaria y madre de 3 hijos/Foto: Cosmopolitan

No solo no hay competencia entre las hermanas, sino que Kourtney y Kendall tampoco están celosas. "Juro por Dios que no siento [celos]", le dijo Kendall a Oliver. "Y no lo siento hacia mí".

“Creo que eso se debe a que todos somos tan diferentes cuando realmente lo piensas”, continuó.

“Y todas hacemos cosas tan diferentes. Y la razón por la que me emocioné cuando dijiste eso es porque es algo por lo que estoy realmente agradecida. Hay tantas [hermanas] , y podría ser muy malicioso. Pero no lo es en absoluto, al menos no en mi opinión".

Los pleitos entre las hermanas Kardashian-Jenner

Los rumores de una enemistad han plagado a las hermanas durante bastante tiempo, y los fanáticos han visto peleas en Keeping Up With The Kardashians. En un episodio de julio de 2019, Kourtney y Kendall se pelearon durante un viaje de esquí a Mammoth Mountain.

Kendall le dijo a su hermana Khloé Kardashian que, aunque está contenta de que ella y Kourtney estén más juntas, a veces la encuentra "grosera". ¡Ella acusó a Kourtney de poner sus zapatos embarrados por todo su auto y decirle que "se enfríe" al respecto!

Kourtney confirmó que todo está bien con Kendall, pero no eran algunas cuestiones de competencia y los celos entre ella y su hermana Kim Kardashian cuando eran más jóvenes. ¡Las hermanas, que tienen una edad muy cercana, se robarían la ropa unas a otras mientras crecían!

Kendall dice que ella y su hermana Kylie Jenner, que nacieron con un año de diferencia, eran iguales cuando eran niñas. Ahora que ya terminará definitivamente el reality, ¿Crees que las hermanas se van a distanciar?, ¿Cómo crees que afectará la fama de las Kardashian-Jenner ya no tener su propio programa?